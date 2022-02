TSC Gievenbeck rückt Delbrück immer näher

Der TSC Gievenbeck bleibt unter Dampf. Be FCJ Köln siegte der Volleyball-Drittligist am Sonntag mit 3:0. Trainer Michael Spratte freute sich auch darüber, dass seine Mannschaft nach kurzem Tief wieder den Faden fand.

In der 3. Volleyball-Liga West steuern die Männer des TSC Gievenbeck schnurstracks auf die Meisterschaft zu. Als Tabellenführer grüßt zwar noch immer die DJK Delbrück. Doch angesichts von zwei Nachholspielen und nur zwei Punkten Rückstand ist die Ablösung durch den TSC wohl nur eine Frage der Zeit. Am Sonntag siegten die Münsteraner beim FCJ Köln überzeugend mit 3:1 (25:21, 19:25, 21:25, 22:25). Tags zuvor hatte Delbrück beim 3:2 in Hörde zwar einen 0:2-Rückstand wettgemacht, in Dortmund aber dennoch einen Zähler liegengelassen.

Die Gievenbecker glänzten in Köln mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Das Team um Trainer Michael Spratte spielte einen starken ersten Satz, sehr cool brachten die Gäste ihre hohe Qualität ein. „Komische Schiedsrichter-Entscheidungen“, so Spratte, brachten den TSC im zweiten Durchgang aus dem Konzept. Umso stolzer war der Coach später auf seine Mannschaft. „Die Jungs haben erst gehadert und sich danach selbst aus der Krise gezogen. Das war überragend“, konstatierte Spratte.

Köln leistete erheblichen Widerstand, der TSC musste alles geben. In den Sätzen drei und vier setzte er sich jeweils nach der zweiten technischen Auszeit entscheidend ab. Ein Sonderlob zollte Spratte Einwechselspieler Tim Wahl. „Er hat drei Sätze draußen gestanden. Als wir ihn brauchten, war er sofort da.“