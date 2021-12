TuS Hiltrup sorgt für Stimmung und Furore

Mal gucken, was geht: Als die Basketballer des TuS Hiltrup in die Oberliga-Saison gestartet sind, diktierte Zurückhaltung die Saisonziele. Fünf Spiele später, muss in diesem Punkt wein wenig nachjustiert werden. Da geht ganz offensichtlich was ...

Ein offizielles Mannschaftsfoto gibt es nicht. Es fehlte die Gelegenheit und irgendwie auch der Anlass. Als die Basketballer des TuS Hiltrup als frisch gebackener Aufsteiger in die Vorbereitung der neuen Oberliga-Saison starteten, war Trainer Adam Ligocki meist schon froh, wenn er im Training ein halbwegs anständiges Abschlussspiel zusammenbrachte. Verletzte, Urlauber, Angeschlagene – das Abenteuer Oberliga startete mit einigen Fragezeichen und ohne große Ambitionen, ein Gruppenfoto stand auf der To-do-Liste nicht wirklich weit oben. Aber urplötzlich ist die Truppe im Bilde: Woche für Woche werden Siegesselfies bei Instagram gepostet.

Nur mal schauen

„Wir wollten schauen, wo wir stehen, wie wir uns schlagen.“ Mit dieser bescheidenen Vorgabe hatte Ligocki sein Team ins Rennen geschickt. Jetzt haben die Korbjäger aus Münsters Süden eine erste Kartierung vorgenommen: Fünf Spiele, fünf Siege – kaum Teams vor, aber viele hinter sich. Für den Trainer ein Signal, noch mal Hand an die Zielvorgabe zu legen. „Ganz ehrlich, da waren zum Start auch drei der schwächeren Gegner dabei, aber mit dem Abstieg sollten wir nichts zu tun haben.“ Im Gegenteil: „Jetzt wollen wir mal sehen, was nach oben so geht.“

Neuzugänge füllten perfekt die Lücken

Tatsächlich hat sich die Statik der Mannschaft passend zum Saisonstart massiv stabilisiert. „Da kamen noch ein paar Jungs dazu, die dann aber auch genau in die Lücken passten, die wir noch hatten.“ Die Mischung machts. Der Mix aus Jung und Alt sowie die gesunde Gemengelage zwischen Neuzugängen und Ur-Hiltrupern. Routine satt bringt das Ü-40-Trio mit Marc Albers, Paul Bartel und Marko Hagen ein, für den jugendlichen Elan sorgt Lukas Merß­mann vom Bundesliga-Nachwuchs des UBC Münster, der beim TuS wertvolle Senioren-Erfahrung sammelt. „Win-win“, sagt Ligocki, der die Zusammenarbeit mit der NBBL-Truppe des UBC gerne ausbauen würde.

Ausfälle gut kompensiert

Aber auch der Rest des Kaders zahlt ins Kollektiv ein, jeder ist wichtig. Falko Maywald, David Melcher und Kjell Oberthür fallen langfristig aus, am dritten Spieltag gesellte sich Paul Renz mit einem Kreuzbandriss zur Lazarett-Abteilung. Da bleibt kein Raum für Bankdrücker, die Korbjäger aus der Aufstiegsmannschaft, die Neuzugänge und auch Sven Düffel und Justin Singer, die aus der Bezirksliga-Reserve zur Hilfe geeilt waren, sind längst Teil der Ersten, die jetzt ein wenig an der münsterischen Basketball-Hierarchie rüttelt. In der kommenden Woche steht das Derby mit Münsters anerkannter zweiter Kraft hinter dem UBC, der Westfalia aus Kinderhaus, an. „Für mich eine der Mannschaften, die es zu schlagen gilt“, sagt Ligocki – wohl wissend, dass das inzwischen auch für seinen TuS gilt. „Wir freuen uns drauf, allerdings müssen wir am Wochenende erst zum TV Ibbenbüren II. Auch das wird schwer.“ Aber nicht aussichtslos – der TuS wird sich zumindest ein Bild machen.