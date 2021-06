TuS Hiltrup trennt sich torlos von GW Nottuln

Das Leder rollt wieder. Der TuS Hiltrup startete am Donnerstag mit dem Auftaktspiel gegen GW Nottuln in die neue Saison in der Westfalenliga. Trotz des torlosen Remis hatten die 300 zugelassenen Zuschauer ihren Spaß – sie lechzten nach der langen Pause ebenso wie die Kicker nach Fußball.

Gedränge am Kassenhäuschen. Das Osttor stand Kopf an diesem Donnerstagabend. Ihren Hunger auf Fußball wollten nach rund sechs Monaten Abstinenz 300 Zuschauer stillen. Die durften rein beim Auftakt in der Westfalenliga zwischen dem TuS Hiltrup und GW Nottuln. Sie verteilten sich in der Glasurit-Arena, hielten vorbildlich Abstand zueinander. Und ließen sich die Fritten samt Currywurst schmecken. Das hat doch irgendwie gefehlt. Genau wie der gepflegte Kick auf dem Grün, der mit 15-minütiger Verspätung angepfiffen wurde, weil der Gast Probleme bei der Anreise hatte. Ein Stück Normalität kehrte für 90 Minuten zurück. Da war selbst das torlose Remis verschmerzbar. „Das geht in Ordnung, der Platz war tief, die Beine am Ende schwer“, so TuS Coach Christian Hebbeler.

Der hatte mit Oliver Janning, Alan Bezhaev und Witali Ganske drei Neue in die erste Elf beordert. Offensivfußball pur, dafür steht der Trainer. Und das sah anfänglich gut aus, die Platzherren waren nach elf Minuten nah dran an der Führung, als Steffen Menke Montasar Hammami bediente. Dessen strammes Pfund strich knapp am Nottulner Gehäuse vorbei. Zaghaft die Vorstöße der Gäste, die den Ball gut ihren Reihen hielten, einzig den Weg in die Box zu selten fanden. Dafür prüfte Ganske GW-Tormann Marvin Kemmann (40.), der parierte. Im Gegenzug stand Nottulns Tim Bröcking allein vor Romain Böcker, der hielt (41.).

Die Dunkelheit nahte, kein Flutlicht am Osttor. Wem geht ein Licht auf nach der Pause? Es wurde ruppiger. Und gefährlich für Hiltrup. Fabian Schönes Solo entschärfte Böcker (64.). Und wieder kam der Gast, Christian Messings Distanzschuss verfehlte sein Ziel um Zentimeter (73.). Aber auch der TuS drückte, wollte den Sieg. Ohne Fortuna auf seiner Seite zu haben.

TuSHiltrup:Böcker – Mladenovic, Leeneman, Janning (65. Herbermann), Finkelmann – Kleine-Wilke, Bezhaev – Hammami (83. Johannknecht), Menke, De Angelis – Ganske (65. Guetat)