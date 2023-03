„Hätten uns belohnen müssen“: Hiltrup trifft spät und spielt nur Remis

Nur einen Zähler trennten den TuS Hiltrup und die Gäste von Preußen Espelkamp vor dem Duell der beiden Teams am Osttor. Ein Spiel auf Augenhöhe konnten die Zuschauer also erwarten – und das bekamen sie auch zu sehen, zumindest beim Ergebnis. Nach 90 Minuten spielte der TuS zum neunten Mal in dieser Saison Unentschieden und trennte sich mit einem 1:1 (0:1) von den Preußen.

Ob die Hiltruper noch gewinnen können, bleibt also weiterhin fraglich, dabei hätten sie an diesem Nachmittag definitiv die Chance dazu gehabt.

Wenig Torchancen auf beiden Seiten

Nach Toren sah es am Osttor aber lange nicht aus. Die Gäste hatten mit Unsicherheiten zu kämpfen, was sicherlich nicht nur an der 0:5-Klatsche von vergangener Woche lag, sondern auch an der Entlassung des Trainers Andreas Brandwein vor zwei Wochen. Seitdem ist Spieler Julian Stöckner nicht nur Kapitän seines Teams, sondern auch noch Interimstrainer.

Keine leichte Aufgabe, doch die Gäste schienen sich nach dem Desaster der Vorwoche gefangen zu haben. „Wir wollten erstmal hinten kompakt stehen, nach den vielen Gegentoren in der letzten Woche. Das haben wir über weite Strecken gut gemacht und wenig zugelassen, sowie nach Balleroberungen schnell vorgeschoben“, resümierte Stöcking.

Hiltrup kam dagegen zwar ins Spiel, doch im letzten Drittel scheiterte das Team immer wieder an den individuellen Fehlern. Viele schnell verlorene Bälle auf beiden Seiten verhinderten zudem Spielzüge, die sich zu gefährlichen Möglichkeiten hätte entwickeln konnten.

Manske trifft für Espelkamp

Chancen – die waren damit erstmal Mangelware. Zwar investierte der Gastgeber viel, doch kurz vor Pausenpfiff waren es dennoch die Preußen, die jubeln durften. Nach einem Querpass brauchte Justin-Marc Manske das Runde nur noch ins Eckige schieben (42.). Glück für Preußen, bitter für Hiltrup.

Nun musste Trainer Marcel Stöppel seine Jungs in der Pause wieder auf Kurs bringen. „Wir wissen alle, was wir machen sollen. Am Ende ist es immer die individuelle Geschichte, die sich aber leider nicht von heute auf morgen umstellen lässt. Da ist jeder Einzelne gefordert“, erklärte Stöppel. Geduld ist gefragt, der Wille ist jedenfalls zu erkennen.

Die Hausherren aus Hiltrup standen nun unter Zugzwang, während Espelkamp sich mehr und mehr hinten reindrängen ließ. Hiltrup nahm das Spiel in die eigenen Hände und dominierte es, doch auch weiterhin kam der Abschluss immer einen Schritt zu spät. Es war wie verhext.

Johannknecht mit dem Torriecher

Erst Nils Johannknecht erlöste sein Team kurz vor Abpfiff vor der drohenden Niederlage. Im Gewusel im Strafraum setzte er sich durch und schob zum Ausgleich ein (85.), der mittlerweile hochverdient war.. „Wenn man so spät trifft, muss man glücklich sein über einen Punkt. Trotzdem hätten wir uns heute belohnen müssen, aber wir verpassen sowohl defensiv als auch offensiv die entscheidenden Situation. Dann spielt man halt immer nur Unentschieden“, schlussfolgerte Stöppel. Mit dem neunten Remis bleibt die Truppe vom TuS weiterhin im Mittelfeld der Liga auf Rang acht.

Hiltrup: Klante – Keysberg, Stegt, Yarokha, Krieger, Revermann (Pannucci 73.) – Kilinc, Cömcü (Joaquim 83.) – Gockel, Mladenovic, Johannknecht.