U-13-Mädels brillieren: Nächster Titel für den Kreis Münster

Die U-13-Mädels des Fußballkreises Münster wurden in Beckum am Samstag Westfalenmeister.

Nach der männlichen U 12 und U 13 hat auch die U-13-Auswahl der Mädchen für den Kreis Münster die Westfalenmeisterschaft gewonnen. Im 18er-Feld setzte sich das Team der Trainer Anna-Lena Reichelt und Klas Franke in der Vorrunde mit sieben Punkten bei 18:1 Toren gegen Tecklenburg, Gütersloh und Gastgeber Beckum durch. Es folgte im Viertelfinale ein 3:0 gegen Hagen, dann ein Erfolg gegen Bielefeld im Neunmeterschießen und schließlich der 1:0-Triumph im Endspiel gegen Paderborn.

An selber Stelle wurde die U 15 zudem Dritter und schied erst im Neunmeterschießen gegen Bielefeld im Halbfinale aus, was Platz drei zur Folge hatte. Beim U-11-Turnier in Ottmarsbocholt gelangte die Münster-Mannschaft schließlich auf Rang zwei hinter Sieger Dortmund.