U 16 des UBC geht jung, klein und unbekümmertauf Abenteuerreise

Andere mögen älter und größer sein, aber die U 16 des UBC Münster hat auch in jungen Jahren schon einen bemerkenswerten Teamgeist entwickelt. Vor dem Start in die JBBL am Sonntag regiert die Zuversicht in der Mannschaft.

Der Teamspirit ist da, die Vorfreude ist riesig – und wenn die Schützlinge von Coach Marsha Owusu Gyamfi Aufbruchstimmung und Euphorie aus dem Training auf das Feld transportieren können, dann steht der jungen JBBL-Truppe des UBC Münster eine lange, aufregende Reise durch die Saison bevor. Die Jugend-Koordinatorin des Clubs freut sich auf den Startschuss am Sonntag

Wie ist die Truppe aus dem Corona-Loch herausgekommen?

„Gut, da sind die Jungs längst rausgekabbelt“, sagt die Trainerin. Die von der Liga organisierte Summerleague und der JBBL-Pokal haben schon die ersten Blaupausen für den Wettkampfstress geliefert. „Die Jungs wissen schon, wie es da zugeht.“ So ziemlich zumindest, denn die Mannschaft weist auffällige Lücken im Lebenslauf aus. So ist der ältere Jahrgang (2006) kaum besetzt, und die meisten 2007er haben auch erst im zweiten Halbjahr ihren Geburtstag gefeiert. Jonas Langemann stammt sogar aus dem Jahr 2009, ist aber schon eine feste (Trainings-)Größe im Team. Spielen darf der Zwölfjährige gemäß den Statuten noch nicht – so stehen insgesamt 15 Spieler zur Verfügung.

Wie ist die Atmosphäre?

„In der Trainingsgruppe herrscht eine tolle Atmosphäre, alle verstehen sich super, alle sind bei allen Einheiten mit großer Freude dabei“, sagt Owusu Gyamfi – und macht in der Truppe eine „ganz besondere Stimmung“ aus. „Man merkt, dass alle im positiven Sinne noch unbedarft sind. Die haben durch das verlorene Jahr noch nicht in der Regionalliga oder in Kaderauswahlen gespielt. Einige sind ganz neu beim Basketball. Für unsere Jungs ist alles, was jetzt kommt, ein großes Abenteuer, eine große Ehre.“ Respekt vor den kommenden Aufgaben hat die Mannschaft, Angst nicht. „Warum auch?“, fragt die Trainerin.

Mit welchen Zielen geht es in die Saison?

Sonntag (13 Uhr) startet der UBC gegen die Metropol Youngsters – und kann dabei schon mal einen Eindruck gewinnen, was in dieser Liga möglich ist. „Metropol ist mit Abstand die beste Mannschaft in unserer Gruppe, mit deutlichem Abstand folgen die Jungs aus Vechta“, so die Prognose. Dahinter gebe es noch Unterschiede, aber keine unüberbrückbaren Gräben mehr. Mit Paderborn, Göttingen und Düsseldorf sollte sich der UBC messen können, zu Neuling Göttingen fehlen die Erfahrungswerte. Fest steht, dass Münster das jüngste und kleinste Team in die Serie schickt.