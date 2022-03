U-20-Juniorinnen von BW Aasee schaffen es aufs Podium

BW Aasee hatte am Wochenende Grund zu jubeln. Die U-20-Juniorinnen holten in Essen bei den Westdeutschen Meisterschaften den dritten Platz und erfüllten das hochgesteckte Ziel. Auch andere Teams aus Münster waren im Einsatz.

Das Ziel für die Westdeutschen Meisterschaften war sehr hoch gesteckt. Ins Halbfinale wollten die U-20-Juniorinnen von BW Aasee und um die Medaillen mitspielen. Diese Erwartungen erfüllte der blau-weiße Nachwuchs, am Ende hieß es in Essen: „Einmal aufs Podium, bitte.“ Platz drei war das beste Ergebnis der fünf Mannschaften aus Münster, die sich am Wochenende in der U 16 und U 20 mit den besten NRW-Jugend-Teams maßen.

15-köpfiges Aufgebot

Ohne ihren erkrankten Trainerkollegen Tizian Elfering machte sich Carolin Overhage mit dem 15-köpfigen BWA-Kader auf zum VC Essen-Borbeck, der die Titelkämpfe ausrichtete. Und Aasee erwischte in Gruppe D mit dem Zwei-Satz-Sieg gegen den TVE Vogelsang einen Start nach Maß. Es folgte ein erster Dämpfer gegen den RC Borken-Hoxfeld (15:25, 23:25). Die Niederlage bescherte BWA ein Viertelfinalduell mit BW Dingden, das die Münsteranerinnen mit 25:9, 25:15 deutlich gewannen. So kam es im Halbfinale zum Wiedersehen mit Borken. Die Chance zur Revanche war da, Aasee aber ließ sie beim 25:13, 16:25, 12:15 verstreichen. „Ärgerlich, wir hätten Borken schlagen können“, sagte Overhage nach dem 1:2 gegen den späteren Turniersieger. „Aber die Mädels haben die Enttäuschung weggesteckt und dann eine starke Leistung gezeigt.“ Die brachte mit dem 25:16, 25:21 gegen den PTSV Aachen ein versöhnliches Ende.

Gladbeck ist zu stark

Knapp am Podium vorbei schrammten ihre U-16-Vereinskolleginnen in Bielefeld. Als Gruppensieger qualifizierten sie sich für das Viertelfinale (2:0 gegen Olpe), ehe der TV Gladbeck zu stark war. Im kleinen Finale gab es dann ein 19:25, 27:25, 9:15 gegen den VV Humann Essen. Die Juniorinnen des TSC Gievenbeck wurden hier durch zwei Erfolge in der Platzierungsrunde Neunte.

Auf Rang vier ging es in Düsseldorf für die U-16-Junioren des TSC. Als Gruppenerster bezwangen sie in der Runde der letzten acht VoR Paderborn 25:19, 25:23 und scheiterten dann an TuB Bocholt (19:25, 18:25). Im Spiel um Platz drei unterlagen die Gievenbecker 19:25, 22:25 gegen Humann Essen. Derweil wurde die U 20 des TSC in Siegen Elfte.