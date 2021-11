U 23 und U 17 der Preußen setzen ihren Sinkflug fort

Drei Niederlagen nacheinander kassierte sowohl die U 23 als auch die U17 von Preußen Münster. Noch ist das kein Grund zur Panik. Der Druck vor den Heimspielen am Wochenende ist allerdings nicht geringer geworden durch die jüngsten Ergebnisse.

Zu Saisonbeginn hatten sich die Zweite des SC Preußen Münster und die U 17 mit Siegen und überzeugenden Vorstellungen ein Momentum erarbeitet, nach jeweils drei Niederlagen in Serie ist das inzwischen verflogen. Die gute Nachricht: Sowohl fürs Oberliga-Team als auch für die Truppe in der B-Junioren-Bundesliga bietet sich bereits am Wochenende eine gute Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Coach Kieran Schulze-Marmeling und der SCP II empfangen am Sonntag den Letzten Westfalia Herne. Bitter ist allerdings: Angreifer Kevin Schacht (Fußbruch) fällt noch bis Jahresende aus. Beim 1:2 in Meinerzhagen musste zudem Francesco Di Pierro aussetzen. Das Fehlen der beiden Offensivsäulen wollte Schulze-Marmeling „aber nicht als Ausrede gelten lassen“. Generell beobachtet er, dass andere Oberligisten erwachsener vor dem Tor agieren.

Glasbrenner lässt es „scheppern“

Die U 17 von Coach Moritz Glasbrenner ist heiß darauf, am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (11 Uhr, Gelmer) eine Reaktion zu zeigen. Während der 1:5-Pleite bei Fortuna Düsseldorf – Halbzeitstand 0:4 – hatte es in der Kabine „gescheppert“, wie der Trainer verrät.

Am Montag folgten Einzelgespräche, am Dienstag die Videoanalyse. „Die Jungs sind sehr selbstkritisch“, sagt Glasbrenner. Nach drei Siegen zu Saisonbeginn ist das Selbstvertrauen durch Niederlagen gegen die Spitzenteams Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und eben Düsseldorf angeknackst. „Wir brauchen jetzt Zusammenhalt, Ehrlichkeit und harte Trainingsarbeit“, erklärt der Trainer. Trotz der Pleiten-Serie konnte Glasbrenner seinem Team nur gegen Düsseldorf wirklich etwas vorwerfen, die Mentalität und die Aggressivität bei der Arbeit gegen den Ball passten ihm nicht. „Wir werten das aber als einmaligen Ausrutscher“, sagt er.