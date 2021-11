UBC Münster und Westfalia Kinderhaus entwickeln gemeinsame Frauenpower

Wenn am kommenden Montag die nächste Einheit ansteht, dann wird die eine Hälfte der Trainingsgruppe gratulieren, die andere trösten. Die Oberliga-Frauen von Westfalia Kinderhaus und dem UBC Münster haben vieles gemeinsam: Unter anderem den Trainer und ganz viel Spaß am Basketball. Und an diesem Samstag sogar den Spieltermin, dann geht es 40 Minuten lang gegeneinander...

Gemeinsam trainieren, getrennt spielen: Die Spielerinnen des UBC Münster (links in schwarz mit Trainer Peter Lüsebrink/r.) und das „K-Team“ der Westfalia (rechts in weiß/mit Co-Trainer Alex Strestik/l.) stehen am Samstag gemeinsam auf dem Feld – ausnahmsweise als Gegnerinnen.

Markus Wagner und Peter Lüsebrink hatten einst in Physik eigentlich ganz gut aufgepasst – doch das eindrucksvolle Ergebnis dieses Experiments übertraf die Erwartungen der beiden Basketball-Trainer dann doch gewaltig: Während beim üblichen Tauziehen Kraftaufwand und Raumgewinn in einem bemerkenswert schlechten Verhältnis zueinander stehen, können mächtige Dinge in Bewegung gebracht werden, wenn plötzlich alle am selben Ende in die gleiche Richtung ziehen. Quod erat demonstrandum. „Das war großartig“, sagt Lüsebrink, Trainer der Oberliga-Basketballerinnen des UBC Münster – „und das in kürzester Zeit“, ergänzt sein nicht minder begeisterter Co-Trainer und Sportwart Wagner.