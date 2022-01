UBC startet siegreich in englische Woche – Telgte-Wolbeck verliert in Soest

Münster

Dr Auftakt in eine basketballreiche Woche ist dem UBC Münster II gelungen. In der 2. Regionalliga bleibt das Team von Trainer Christoph Schneider mit dem klaren Erfolg über Salzkotten dem Spitzenreiter Soest auf den Fersen. Dieser setzte sich derweil klar gegen die SG Telgte-Wolbeck durch, die in einem Brüder-Paar seine besten Werfer hatte.

Von Henner Henning