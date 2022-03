UBC-Talente gehen selbstbewusst in die Bonusspiele gegen Young Dragons

Die Playoffs beginnen! Für die U 19 des UBC Münster wird es zweifelsohne ein Feiertag, wenn am Sonntag um 15 Uhr die Young Rasta Dragons in der Halle des Pascal-Gymnasiums gastieren. Es ist das Hinspiel – und beide Seiten haben Hochachtung vor dem Gegner.

Der Anfang der Playoffs in der U-19-Bundesliga soll für den UBC Münster nicht das Ende sein. Auch wenn das Team von Trainer Atilla Göknil im Achtelfinale gegen die Young Rasta Dragons der klare Außenseiter ist, haben die Erfolge der Saison das Selbstvertrauen wachsen lassen. „Gegen jeden Gegner aus der Hauptgruppe A außer Alba Berlin kann man sich etwas ausrechnen“, sagt der Coach vor dem Hinspiel am Sonntag (15 Uhr, Pascal-Gymnasium), um dann doch bedächtig hinterherzuschieben: „Wir treffen auf eine extrem starke Mannschaft, die nicht umsonst Zweiter der Hauptgruppe hinter Alba geworden ist. Für uns sind das Bonusspiele.“

Starke Entwicklung, starke Serie

Diese hat sich der älteste UBC-Nachwuchs verdient – Aufstieg in die Hauptrgruppe A, dazu die Nummer eins der Zwischenrunde. Die Münsteraner um Lorenz Neuhaus und Phil Schmidt haben einige Statements gesetzt, waren bis zur Schlappe gegen die Tornados Franken vier Monate ohne Niederlage (bei neun Siegen). Eine starke Serie als Ergebnis einer starken Entwicklung, die auch Dragons-Coach Hendrik Gruhn registriert hat. „Wir bekommen es mit einem selbstbewussten und vor Euphorie nur so strotzenden Gegner zu tun. Daher müssen bei uns alle, muss wirklich jeder einzelne, von der ersten Sekunde an voll da sein.“

Das gilt auch und in besonderem Maße für den Gastgeber, der sich vor dem zweiten, dann entscheidenden Duell eine Woche später in der Quakenbrücker Artland-Arena eine Ausgangslage verschaffen will, die ein Träumen vom Coup noch erlaubt. „Wir werden das Bestmögliche versuchen, um das Spiel offen zu gestalten und uns teuer zu verkaufen. Dafür müssen wir uns schon etwas einfallen lassen und die Gegner vor taktische Herausforderungen stellen. Im Eins-gegen-eins dürften sie zu gut sein“, sagt Göknil mit Blick auf das physisch starke Team um Kapitän Tim-Felix Bühren, Justin Onyejiade, Kilian Brockhoff oder Noah Jänes.

Passend wieder komplett

„Körperlich sind die Dragons eine ganz andere Liga als das, was wir aus der B-Gruppe kennen. Da werden alle bei uns gefordert“, sagt Göknil. Da passt es bestens, dass durch Rückkehrer Lukas Merßmann, Gustav Glaudans und Ruben Krüger der Kader des UBC wieder komplett ist.