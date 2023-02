SuS Stadtlohn in gefährlichem Winterschlaf

Der Jahresauftakt in der Bezirksliga verhagelte den Stadtlohnern mächtig die Laune. Mit 0:2 unterlagen sie bei Kellerkind SpVgg Vreden II und machten somit da weiter, wo sie im alten Jahr aufgehört hatten: Fünf Spiele am Stück ist der SuS bereits ohne Sieg, erzielte in diesen Partien insgesamt nur ein einziges Tor.

Auch wenn der SuS tabellarisch weiterhin gut im Rennen liegt, birgt dieser Winterschlaf die Gefahr, dass die Stadtlohner Ziele wie schon in den vergangenen Jahren aus den Augen geraten könnten. Sofern nicht schnell eine Trendwende folgt. „Die letzten Ergebnisse sind einfach nicht die einer Spitzenmannschaft“, weiß auch Trainer Hendrik Maduschka.

Ein Blick zurück: Am 6. November sah die SuS-Welt noch herrlich aus. Mit dem 5:2-Sieg bei Concordia Flaesheim hatten die Blau-Weißen gerade die Tabellenführung vom SC Reken übernommen, standen nach zwölf Partien noch ohne Niederlage da und lagen acht Punkte vor dem dritten Platz.

Nur ein Tor in fünf Spielen

Seither gelang dem Vorjahres-Zweiten kein Sieg mehr: 0:0 gegen den SV Gescher, 0:1 bei der SG Coesfeld, 1:1 beim Topspiel in Reken, 0:1 gegen die SF Merfeld und nun das 0:2 in Vreden. Maduschka sprach am Sonntag von einem bitteren Tag für sein Team, einem Auftritt, den man unter der Woche analysieren müsse. „Wir sind sowohl in der Mannschaft als auch im Trainerteam am Dienstag noch mal in Klausur gegangen und sind zu ein paar Kernpunkten gekommen, die wir verbessern müssen.“

Allein der Blick auf die genannten Ergebnisse zeigt eindeutig: Den Stadtlohnern mangelt es derzeit an Torgefahr. Gründe dafür sind ganz sicher auch die langwierigen Verletzungen von Marvin Robert, vor der Saison als Neuner aus Ellewick geholt und in sechs Partien viermal erfolgreich, von Chris Klöpper oder auch Maximilian Rhein. Letzterer ist bereits zurück auf dem Platz, mit Roberts Rückkehr ins Teamtraining plant Maduschka nach Karneval, Klöpper könnte kommende Woche wieder einsteigen.

Debüt für Samele und Dormayer

Bis der Angriff wieder komplett ist, müssen andere in die Bresche springen. Etwa Tino Samele, im Winter von B-Ligist Almsick gekommen, oder auch Leihgabe Niclas Dormayer aus der Reserve. Beide gaben in Vreden ihr Saison-Debüt.

Doch für den Trainer ist es zu kurz gedacht, nur auf das Offensivspiel zu schauen. „Klar müssen wir die Chancen, die wir uns ja in ausreichender Zahl herausspielen, besser nutzen. Aber auch dass wir in den vergangenen fünf Spielen nur einmal hinten die Null gehalten haben, ist eigentlich nicht unser Anspruch.“

Am Sonntag gastiert mit dem RSV Borken ein Team am Losberg, das bei einem Spiel weniger nur vier Zähler hinter dem SuS liegt. Aus SuS-Sicht wäre das ein guter Zeitpunkt, um aus dem Winterschlaf aufzuwachen