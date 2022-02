TC Union ist Meister und Vizemeister

Der TC Union Münster war in der Hallen-Saison 2021/22 das Maß aller Dinge. Zum neunten Mal gewann der Club von der Steinfurter Straße die Westfalenmeisterschaft, verteidigte nach dem coronabedingten Ausfall im Vorjahr den Titel von 2020. Und als Sahnehäubchen wird der TCU zusätzlich noch als Vizemeister geführt, da sich die Zweitvertretung direkt dahinter einreihte. „Das ganze Team hat gezeigt, dass wir auf jeden Fall oben mitmischen können. Ich bin glücklich und zufrieden. Nun schauen wir nach vorne und gucken, was der Sommer bringt“, sagte Trainer Szymon Seifert.

Niermann sichert den Titel im Eilverfahren

Wie für die Spielerinnen war die Wintersaison auch für ihn nach dem Zweitliga-Abstieg in seinem ersten Jahr als Unioner Headcoach eine Genugtuung. Vor dem abschließenden Spiel gegen den TC Parkhaus Wanne-Eickel benötigte der TCU nur noch einen Match-Punkt, für den dann Nele Niermann im Eilverfahren (6:2, 6:0 gegen Daniela Löchter) sorgte. Der Rest war beim 3:3 (2:2) Schaulaufen, bei dem Paula Rumpf (6:1, 6:2 gegen Mareike Köhler) ihre starke Form einmal mehr demonstrierte. Dass Leandra Nizetic (4:6, 3:6 gegen Valerie Skyba) und Therese Untiet (1:6, 1:6 gegen Sonja Vogt) verloren, tat der Freude über den ­Titelgewinn keinen Abbruch. Und da die zweite Mannschaft gegen den bereits feststehenden Absteiger TuS Ickern nicht mehr zu den Schlägern greifen musste, gab es doppelten Grund zur Freude.

Der TC Union scheint gut aufgestellt zu sein mit seiner Mischung aus erfahrenen Kräften wie die diesmal fehlende Manon Kruse, Deborah Döring oder die Rückkehrerinnen Ria Dörnemann und Anastasia Neumann sowie der jungen Garde um Rumpf, Niermann, Nizetic, Friederike Nolte und Leah Wächter. Den Schwung will der TCU mit in die Regionalliga nehmen, in die er am 8. Mai mit einem Heimspiel gegen den TC Herford startet. Als amtierender Meister und Vizemeister in der Halle.