USC Münster II – mit neuem Coach und einer bunten Mischung

Neue Saison, neuer Trainer, neuer Modus – dies sind die Voraussetzungen, mit denen der USC Münster II die Drittliga-Spielzeit 2021/22 angeht. In der wollen sich die Unabhängigen mit Coach Constantin Limpinsel in der Vorrunden-Gruppe unter den besten drei behaupten und damit in die Meisterrunde einziehen. Gelingen soll dies mit einer bunt gemischten Kader.

September 2020 wird eine der letzten Auswärtsfahrten des USC Münster zu einem Nervenspiel. Stau auf der A 1, erst zu eigentlichen Anpfiff erreichen die Unabhängigen Bremen. Dorthin, zum TV Eiche Horn, reist der USC am Sonntag (16 Uhr) erneut – und will an der Weser die Weichen für eine erfolgreiche Saison stellen.

Wer ist der Nachfolger von Coach Patrick Fielker? Constantin Limpinsel heißt der Trainer, der seit zwei Monaten das Kommando gibt. Der 25-Jährige studiert wie Tim Mücke (Co-Trainer des USC-Bundesliga-Teams) an der Ruhr-Uni Bochum Sportwissenschaft, spielte für den TV Hörde im Mittelblock. Til Kittel stellte den Kontakt her zwischen Verein und Coach, der die Mannschaft unter anderem in Tests gegen den VC Olympia Münster und Hörde fit machte.

Mit welchen Erwartungen geht der USC in die Saison, die in einem neuen Modus ausgetragen wird? Ein konkretes Ziel gibt der Coach nicht aus, das Erreichen der Meisterrunde soll es aber sein. „Das ist der Anspruch und das Ziel, wenn man so viele ehemalige Erstliga-Spielerinnen im Kader hat“, sagt Limpinsel, für den die Liga ein recht unbeschriebenes Blatt ist. Um im Saisonfinale oben mitzumischen, muss Münster unter sieben Mannschaften in der Vorrunden-Gruppe 2 einen der ersten drei Plätze belegen, ab Rang vier heißt es Abstiegsrunde. Ein Szenario, mit dem sich der USC nicht beschäftigen will.

Wie ist der Kader strukturiert? Eine bunte Mischung hat Limpinsel zusammen. Von früheren Bundesliga-Akteurinnen über Studentinnen und Schülerinnen, von jung bis alt ist alles dabei. Routiniers wie Johanna Thewes, die gerade mit der deutschen Ü 40 den EM-Titel gewann, Ines Bathen, Lea Quabeck oder Chiara Hoenhorst bringen erstklassige Erfahrung ein. Im Zuspiel zieht Marieke Zink die Fäden, dahinter teilen sich die per Doppelspielrecht mitwirkenden Youngster Antonia Meister und Julia Vasi die Rolle der Nummer zwei. Als Liberas sind die zweitligaerprobte Pauline Gravermann und Marieke Schwarz dabei.