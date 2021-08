Uta Möller fühlt sich in der Rolle als Frauen-Funktionärin wohl

Noch nicht einmal ein Jahr ist sie im Amt. Aber ihre Lust, Dinge zu bewegen, ist ungebrochen. Uta Möller hat in den vergangenen Wochen und Monaten viele Kontakte geknüpft. Am Wochenende mischt sie sich bei der Stadtmeisterschaft in Gremmendorf unters Fußballvolk.

Einer Studie zufolge hat das Gros der Fußballfunktionäre BWL studiert – dicht gefolgt von Jura. Uta Möller hat sich zwar nie in den ganz oberen Sphären der Szene getummelt, passt aber exakt in dieses Raster. Hochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre, mit nun 33 Jahren Frauenfußballbeauftragte des Kreises Münster. Im März 2019 trat sie die Nachfolge von Norbert Krevert an – und nutzte die vergangenen Wochen und Monate, um Kontakte zu knüpfen, Strukturen kennenzulernen. Und hinter die Kulissen zu blicken. Eine ihrer Baustellen: die Stadtmeisterschaft der Frauen. Das Pedant zu den Männern in abgespeckter Form. Am Samstag und Sonntag richtet der SC Gremmendorf das Event aus.

„Als Spielerin siehst du nicht, was alles dahintersteckt“, sagt Möller. „Da kickst du, weil das Feld bestellt ist.“ Das war es all die Jahre. Bei Borussia und Fortuna Münster wurde sie groß, Wacker Mecklenbeck hält sie bis heute die Treue. Und springt mal ein, wenn Not an der Frau ist. In der zweiten oder dritten Mannschaft. Egal auf welcher Position, „da wo gerade Bedarf ist“, verrät sie. Dabei fühlt sie sich eigentlich der „Zehn“ verpflichtet. Die Stürmer füttern heißt ihr Motto – im Hier und Jetzt scheitert es schlicht und nicht selten an ihren „limitierten technischen Voraussetzungen“.

Mit dem Wechsel der Fronten rückte Möller in eine völlig neue Rolle, auch wenn sich die Controllerin bei Wacker 18 Monate als Sportliche Leiterin erste Funktionärsmeriten verdiente. Ein (langer) Prozess eben, in dem Talent zur Organisation gefragt ist. Die ersten Wege ist sie inzwischen gegangen – und stellt klar: „Ich möchte was bewegen.“ Das tut sie schon jetzt. Bei der Kreismeisterschaft in Warendorf suchte sie das Gespräch mit allen Vereinsverantwortlichen. Das schafft Vertrauen – und bindet. Am Wochenende bei den „Stadtis“ wird sie sich nicht weniger unter die Massen in der Halle am Anton-Knubel-Weg mischen. Mit Pokalen im Sportgepäck – die zu besorgen, ist auch Teil ihres Aufgabengebiets.

Genau wie der Besuch beim Jahresempfang in der Sportschule Kaiserau unter dem Schlagwort „50 Jahre Frauenfußball“. Neben Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg traf sie dort am Montagabend die ehemalige Nationalspielerin Annike Krahn und Lena Oberdorf, mit 18 Lenzen eines der „Küken“ des deutschen Kaders. Ein „Sahnetermin“.

Der Frauenfußball im Kreis 24 lebt also, wird akzeptiert – und soll laut Möller noch lebendiger werden. Mit ihr und all denen, die ihr zur Seite stehen. Im gesamten Verbandsgebiet liegt Münster, was gemeldete Mannschaften angeht, auf Rang zwei. „Wenn man bedenkt, dass vor vielen Jahren nicht mal freie Plätze für den normalen Trainingsbetrieb verfügbar waren, ist das eine tolle Entwicklung“, so Möller. Sie fühlt sich sichtlich wohl – als Funktionärin.