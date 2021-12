Verstärkung für die LG Brillux

Beim letzten Wettkampf der Weitspringer in Düsseldorf glänzten zwei Athleten der LG Brillux Münster mit persönlichen Bestleistungen. In bewährter Manier Luka Herden und zum Einstand Neuzugang Jan-Luca Fröse: Langjährige Leistungsträger und neue Hoffnungsträger harmonieren schon prächtig.

Eine Weihnachtsfeier wird es in diesem Jahr nicht geben, auch die Willkommensparty fällt aus. Doch für beides gäbe es bei den Leichtathleten der LG Brillux gute Gründe. Zum einen haben die Schützlinge von Cheftrainer Jörg Riethues eine schwierige Corona-Saison sehr erfolgreich hinter sich gebracht – mit Aussicht auf eine finale Krönung bei den Deutschen Crossmeisterschaften am Wochenende. Zum anderen wächst die Brillux-Familie zum Neustart ins Jahr 2022 noch einmal kräftig an mit Leichtathleten und -athletinnen, die ihren neuen Club in der Saison auch in den Ergebnislisten prominent verstärken können.

Zwei Kaderathletinnen auf den Ausdauerstrecken

Riethues freut sich als Trainer der Langstreckler vor allem auf 3000-Meter-Spezialistin Leonie Borchers, die von der LG Dorsten kommt, und 800-Meter-Läuferin Pia Schlattmann – vorher TB Burgsteinfurt. Beide trainierten schon regelmäßig in Münster und zählen ab sofort auch zur Stammbelegschaft. „Darum kennen wir uns schon, da ändert sich nicht viel“, freut sich Riethues auf die weitere Zusammenarbeit mit den beiden Kader-Athletinnen.

Zuwachs auch im Sprint/Sprung-Bereich

Zuwachs bekommt auch die Sprint/Sprung-Abteilung von Lars Goldbeck: Sarah Heger (TV Mettingen), Maxximilian Busse, Nicole Rodehutscord (beide LC Paderborn), Sebastian Schmidt (CVJM Siegen), Gabriel Wusu (LT Stoppenberg), Jan-Luca Fröse (Jahn Rheine) und Katharina Fliß (OSC Mainz) sprinten und springen künftig unter der Flagge der LG Brillux.