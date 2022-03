Sieben Tore! Wolbeck betreibt gegen Cappel Frustabbau

So geht Frustbewältigung: Drei Tage nach der 0:4-Pleite in Telgte hat Bezirksligist VfL Wolbeck den SuS Cappel am Mittwochabend mit 7:0 (5:0) vom Platz gefegt.

„Wir haben im Training deutliche Worte gefunden, heute waren die Jungs von Anfang an hochkonzentriert“, sagte VfL-Coach Kolja Zeugner. Tilo Gadau (7.) und Richard Joaquim (10.) schossen eine schnelle 2:0-Führung heraus. Die Gäste aus Lippstadt verloren zudem verletzungsbedingt zwei Offensivmänner und Leistungsträger.

Thomas Trippel per Doppelpack (29., 33.) und wieder Joaquim (36.) schraubten das Resultat bis zur Pause hoch. Niklas Mersmann stellte in Hälfte zwei den Endstand her (82., 87.). „Die Liga ist sehr eng, deshalb müssen wir immer auch ein bisschen in Richtung Abstiegszone schauen – umso wichtiger war der Sieg heute“, meinte Zeugner.