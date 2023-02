Voigt ganz lässig zum dritten Titel, Brillux-Athlet Herden holt Bronze

Nils Voigt hat seinen dritten Titel als Deutscher Meister errungen. Der 25 Jahre alte Münsteraner lief wenige Tage nachdem er zum „Sportler des Jahres 2022“ in Münster gekürt worden war bei den Hallen-Titelkämpfen in Dortmund über 3000 m die Konkurrenz in Grund und Boden, nach 7:56,81 Minuten blieb die Uhr stehen. Nach zwei Meisterschaften über 10 000 Meter streute der für TV Wattenscheid startende Voigt mal so eben den Sieg in Dortmund ein. Der Vizemeister und Teamkollege von Voigt, Marius Probst, folgt mit knapp fünf Sekunden Rückstand.

„Ich wusste, dass ich Marius abhängen muss, das war meine Taktik“, blickte der 25-Jährige zurück. Nach der ersten Runde übernahm er die Führung und hatte am Ende 50 Meter Vorsprung auf den ersten Verfolger, ein starkes Stück Laufen.

Abdilaahi und Parson fehlen

„Es hat sich nicht hart erarbeitet angefühlt“, sagte Voigt nach dem Rennen. Mit Lokalmatador Mohamed Abdilaahi (LG Olympia Dortmund) und Sam Parsons (SCC Berlin), einem in den USA lebenden und trainierendem Läufer, fehlten zwei Sieganwärter. Voigt hätte gerne diesen Vergleich gehabt. Was zeitlich möglich gewesen, also auch schneller als 7:56 Minuten zu sein – dafür hätte es eines härterer Wettkampfes benötigt. So blieb es bei einer beeindruckenden Solotour von Voigt. Kurz zuvor hatte Konstanze Klosterhalfen über 3000 Meter ebenfalls gewonnen, sie lief in 8:34,89 Minuten knapp am deutschen Rekord vorbei. Bei den Herren steht die Hallenbestleistung seit 1995 im Übrigen bei 7:37,51, gelaufen von Dieter Baumann.

Für die Abordnung der LG Brillux Münster gab es in Dortmund Licht und Schatten zu vermelden. Für das Highlight sorgte zweifellos Weitspringer Luka Herden, der mit seinem Rekordsatz von 7,72 auf Platz drei der Titelkämpfe landete. 200-m-Spezialist Jakob Bruns schaffte es bin ins Finale und dort in für ihn eher enttäuschenden 22,02 Sekunden immerhin Rang fünf. Seine erst 14 Tage alte Bestzeit von 21,39 Sekunden hätte in Dortmund sogar für die Silbermedaille gereicht. Auch 1500-m-Läuferin Kerstin Schulze Kalthoff hatte am Samstag den Einzug ins Finale sichern können, in dem sie am Sonntag als 12. ins Ziel kam. Herden und Markus Greufe erreichten über 60 Meter wie erhofft das Halbfinale, blieben da aber in 6,77 Sekunden (Herden) und 6,82 Sekunden (Greufe) und den Rängen elf und 15 doch etwas unter ihren Möglichkeiten. Marco Sietmann (3:49,36 Minuten) und Silas Zahlten (3:50,94) belegten mit guten Halbfinalzeiten die Ränge 13 und 15 über 1500 Meter. Fiona Wildemann lieferte bei ihrer Meisterschaftspremiere bei den Aktiven mit 8,77 Sekunden über die 60 m Hürden eine solide Vorstellung ab.