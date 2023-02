„Gegen Top-Team klasse verkauft“: Volleys punkten auch in Brandenburg

Der Klassenerhalt steht so gut wie fest. Alles andere ist Bonus. Auf die faule Haut legen sich die Orderbase Volleys Münster darum nicht, sie kämpfen um jeden Punkt – und entführten auch beim SV Lindow-Gransee am Samstag einen Zähler.

Was für ein Tag. Was für ein Trip. Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr machte sich der Zweitliga-Tross der Orderbase Volleys Münster auf in Richtung nördliches Berlin – erst in der Nacht zu Sonntag kehrten Trainer Kai Annacker und Co. gegen 3.15 Uhr vom Auswärtsspiel beim Tabellendritten SV Lindow-Gransee zurück. Schlaftrunken – aber mit einem Zähler im Gepäck nach dem 2:3.

„Wir sind zufrieden, es wäre auch mehr drin gewesen“, befand der Coach, der sich am Morgen um 11 Uhr aus dem Bett schälte. Erschöpft – aber im Rückspiegel durchaus angetan von der Moral seiner Jungs. 17:25, 14:25 – in den ersten beiden Sätzen schienen die Gievenbecker Opfer ihrer langen Anreise im Bus zu sein. „Da passte vieles nicht“, ärgerte sich ­Annacker. Dann bäumten sich die Gäste auf und holten die nächsten beiden Durchgänge (25:15, 25:21). 2:2 – jetzt musste der Tiebreak über Wohl oder Wehe entscheiden, bevor es zurück auf die Autobahn gen Heimat ging. Bis zum 11:11 war dort alles offen, ehe der Favorit vier Punkte in Serie verbuchte.

Annacker: „Wir haben uns gegen ein Top-Team wieder klasse verkauft. Auch wenn wir anfangs bei den Aufschlägen nicht voll da waren und im Angriff mitunter kopflos agiert haben, war das gut.“ Den Klassenerhalt hat der Aufsteiger nach 15 Spieltagen so gut wie sicher.