„Traumkandidat“ d’Andrea wird zur Dauerlösung am Bundesstützpunkt

Münsters Volleyball-Schmiede hat einen neuen Trainer. Marc d’Andrea übernimmt die Ausbildung der Talente am Bundesstützpunkt. Der Kölner ist 34 Jahre alt, in Münster kein Unbekannter und läuft bei Spielerinnen und Eltern in offene Arme.

Marc d’Andrea stellt sich am Volleyball-Bundesstützpunkt Münster einer neuen Herausforderung.

Aus der Übergangslösung wird eine Dauerlösung mit sehr breiter Zustimmung. Seit Freitag ist die Trainerposition am Bundesstützpunkt (BSP) Münster offiziell neu besetzt. Nach offenbar fruchtbaren Gesprächen einigten sich der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) und Marc d’Andrea auf eine unbefristete Zusammenarbeit. Jaromir Zachrich, der in seiner Funktion als Sportdirektor des Westdeutschen Volleyball-Verbandes (WVV) in Suche und Entscheidungsfindung eingebunden war, äußerte sich „sehr zufrieden“ mit dem Erreichten. Auch im Eltern- und Spielerinnenkreis wurde die Nachricht mit Freude aufgenommen und kommentiert. „Ein Traumkandidat“, hieß es sogar.

D’Andrea ist kein neues Gesicht für die Talente in Münsters Volleyball-Schmiede. Seit Sommer 2020 arbeitet der 34-Jährige bereits als Bundesstützpunkttrainer Beach. Nach der überraschenden Kündigung von Justin Wolff, der sich im Juni zum DVV veränderte und dort zum Bundestrainer der Juniorinnen aufstieg, intensivierte er sein (lange begleitendes) Engagement im Hallen-Ressort deutlich.

Gemeinsam mit (ehrenamtlichen) Mitstreitern wie Anna Hoja und Marvin Mallach bereitete er das Nachwuchs-Ensemble aus den Jahrgängen 2004 bis 2007 auf die vor wenigen Wochen gestartete Saison in der 3. Liga vor. Nun rückt er offiziell in die Verantwortung. „Ich freue mich total. Es ist für mich als Trainer sehr reizvoll und eine tolle Aufgabe, Ausbilder dieser Spielerinnen sein zu dürfen“, sagte d’Andrea am Freitag auf Anfrage.

Trainersuche blieb lange ergebnislos

Nach Bekanntwerden des Abschieds von Wolff war einige Zeit ergebnislos nach einem geeigneten Nachfolger gefahndet worden. Zweifellos war der Zeitpunkt sehr ungünstig, viele Kandidaten mit der erforderlichen Qualifikation hatten bereits andernorts eine feste Anstellung. „Dazu war es uns wichtig, den Mann oder die Frau vor Ort zu haben. Aussichtsreiche Gespräche sind gescheitert, weil der Bewerber keine Möglichkeit eines Wohnortwechsels sah“, erläutert Zachrich.

Der WVV-Sportdirektor versichert, d’Andrea schon frühzeitig auf dem Zettel gehabt zu haben. Es habe aber eine gewisse Scheu gegeben, weil klar gewesen sei, an anderer Stelle eine Lücke zu reißen. Nun, wo die Dinge entschieden sind, schaut Zachrich auch mit Blick auf die ­Beachsparte optimistisch nach vorn. „Ich bin überzeugt, dass wir die Stelle bis Januar, spätestens Februar neu besetzt bekommen.“

Natürlich wird auch Marc d’Andrea bis dahin noch über den Zaun schauen. Doch sein Hauptaugenmerk liegt nun auf dem Hallenkader. Dass er seinen ersten Wohnsitz aus privaten Gründen in Köln behält, ist in den Verhandlungen akzeptiert worden. Zachrich: „Das hat in der Vergangenheit immer bestens funktioniert. Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und sehr effizient. Das wissen wir aus Erfahrung.“