„Vorfreude überwiegt“ – Wacker und FCG vor Reisen ins Ungewisse

Am vergangenen Wochenende meldete sich Münsters Amateurfußball zurück aus der Winterpause, der erste Spieltag ist geschafft. Nun starten auch die Junioren wieder in ihre neue Spielzeit – zwei Teams steht dabei ein besonderes Abenteuer bevor.

Die U-17-Juniorinnen von Wacker Mecklenbeck starten in die Regionalliga - und damit in ein Abenteuer.

Abenteuer sind immer ein Erlebnis – auch wenn sie bisweilen risikobehaftet und gefahrenträchtig sind. Dieser Tatsache sind sich die Verantwortlichen beim 1. FC Gievenbeck und bei Wacker Mecklenbeck bewusst. Nach den Erwachsenen starten am Wochenende auch die Juniorinnen und Junioren in die Saison 2022/23. Zwei Teams steht dabei ein besonderes Abenteuer bevor – Ausgang offen.

Zum einen wäre da Wackers U 17, der Platz zwei in der Westfalenliga zum Aufstieg genügte, weil Spitzenreiter Arminia Bielefeld mit der U 16 nicht aufsteigen durfte. Stattdessen kicken jetzt die Mädels von der Egelshove in der Regionalliga West – der zweithöchsten Spielklasse des Landes. „Wir gehen mit einer gehörigen Portion Respekt an die Sache heran, aber die Vorfreude überwiegt“, sagt Trainer Markus Winkels.

Es warten große Namen auf die Wacker-Mädels

Gleich zum Start (Samstag, 15 Uhr) gastiert mit dem FC Iserlohn ein Bundesliga-Absteiger in Mecklenbeck. „Wenn ich die Gelegenheit habe, spicke ich natürlich mal bei unseren Gegnern, aber eigentlich stellen wir uns nicht groß auf das Spiel der anderen ein, sondern wollen unseren offensiven Stil durchdrücken“, erklärt der Wacker-Coach.

Rund 20 Mädels umfasst der Kader, der sich unter anderem mit so großen Namen wie 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach messen darf. Jeweils nur die U 16, aber immerhin. „Wenn ich über diese Clubs spreche, erhellt sich das Gesicht der Mädels sofort – ganz egal, wie anstrengend das Training auch ist“, erzählt Winkels.

Gievenbeck mit reiner U16 unterwegs

Eine Klasse höher als bisher tritt auch die U 16 des ­­1. FC Gievenbeck an. Mit 16 Siegen in 18 Spielen schnappten sich die Talente das Landesliga-Ticket. „Mit einer reinen U 16 dort an den Start zu gehen, ist schon eine Ansage“, meint Jugend-Abteilungsleiter Christian Wielers – Spitzname Lüde. Ab und an, das klingt durch, wird es womöglich Leihgaben aus der U 17 geben.

So oder so weiß der FCG, was auf seine Nachwuchskicker zukommt. Wielers sagt: „Sportlich kann das auch deutlich in die Hose gehen, für die Entwicklung der Jungs kann das aber ein großer Vorteil sein, wenn sie die Situation annehmen.“ Heißt im Klartext: Nach Spielzeiten mit vielen Erfolgserlebnissen dürfte jetzt auch mal die Fähigkeit gefragt sein, Rückschläge zu verdauen.

Die U16 des 1. FC Gievenbeck U16. Foto: David Matthaeus

„Wir werden uns auf keinen Fall an eine Liga klammern und uns ab dem Winter hinten reinstellen, um die Klasse zu halten“, erklärt Gievenbecks Jugend-Chef. „Wenn eine Mannschaft absteigen sollte, dann ist das eben so.“ Ergebnisse sind in der Prioritätenliste erst hinter der Entwicklung der einzelnen Flemmer zu finden.

Gievenbecker Nachwuchsarbeit fruchtet

Der Blick auf den Oberliga-Auftakt der Männer (4:0 in Sprockhövel) sorgt bei Wielers noch immer für ein wohliges Gefühl. „Da standen sechs Jungs in der Startelf, die unserer Jugend entstammen“, sagt Lüde. „Unsere Nachwuchsarbeit lebt davon, dass die Jungs auf dem Weg nach oben eine ehrliche Chance bekommen.“ Carsten Becker, der sportliche Leiter, und Trainer Florian Reckels blieben dem Gievenbecker Weg auch mit dem Blick auf die herausfordernde Oberliga-Saison treu, kauften nicht wie wild ein. Deshalb ist sich Wielers sicher, dass im Nachwuchs „sechs bis acht Spieler dabei sind, die in den nächsten Jahren garantiert spannend werden für oben“. Auch dieser Weg bleibt – Sie ahnen es – abenteuerlich.