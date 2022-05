Wacker feiert entspannten Sieg gegen Tabellenletzten

Den Pokalsieg gegen die SG Telgte noch in den Hinterköpfen, ließen sich die Frauen von Wacker Mecklenbeck auch am Sonntag in der Westfalenliga nicht lumpen. Mit 4:1 besiegte die Truppe Tabellenschlusslicht FC Donop-Voßheide.

Nachdem die Frauen von Wacker Mecklenbeck am Mittwoch souverän den Kreispokal nach Münster geholt hatten, ging es am es auch in der Westfalenliga direkt siegreich weiter. Mit 4:1 gewann die Truppe von Trainer Felix Melchers am Sonntagnachmittag auf heimischen Platz gegen den Tabellenschlusslicht FC Donop-Voßheide.

„Das war ungefähr das, was man erwartet, wenn der Tabellenletzte kurz vor Saisonende gegen eine Mannschaft aus dem oberen Drittel spielt“, sagte Melchers nach der Partie. Seine Spielerinnen präsentierten sich zwar stark, dominierten den Gegner und erspielten sich zahlreiche Torchancen. „Aber dieses Gefühl, dass gerade Ligabetrieb und Wettkampf ist, dass es um Punkte geht, das kam überhaupt nicht auf. Ein bisschen wie ein Testkick zum Start in die Sommervorbereitung“, sagte Melchers.

Zwei Doppelpackerinnen für Wacker

Fünf Tore aber gab‘s trotzdem an der Egelshove, vier davon für die Gastgeberinnen. Katrin Jana Große-Scharmann besorgte nach 28. Minuten die Führung. Die stark aufspielende Pia Haack erzielte um die Halbzeitpause herum die Tore zwei und drei (45.+1 / 50.) – nur unterbrochen vom Anschlusstreffer der Gäste durch Marina Heidebrecht (47.). Große-Scharmann traf schließlich zum Endstand (57.).

Wacker: Claußen - Krieger, Selle, Schmidt, Walter - Haack, Funke (55. Faber), Weber - Kesse (67. Schipke), Große-Scharmann, Dircks