Wacker Mecklenbeck bei Arminia Ibbenbürenspät geschockt

Der Auftakt war äußerst verheißungsvoll – nun traf es Wacker Mecklenbecks Frauen schon am zweiten Spieltag. 0:1 (0:0) hieß es nach 90 Minuten bei Arminia Ibbenbüren. „Es war ein chaotisches Spiel, viel Stückwerk. Der Gegner war zumindest gegen den Ball aktiver“, bilanzierte Trainer Felix Melchers fair.

Nach dem torlosen Gang in die Kabinen und der Tatsache, dass anscheinend beide Mannschaften an diesem Tag ihren Ansprüchen nicht unbedingt gerecht werden sollten, stand für Melchers fest: „Wer das erste Tor macht, gewinnt.“ Und so kam es. Nachdem Kristin Dircks nach 82 Minuten die beste Gelegenheit für den Gast ausgelassen hatte, zappelte das Leder fünf Minuten später im Kasten der Gäste. Melissa Steffen brachte dabei den Ball irgendwie über die Torlinie (87.).

Wacker: Claußen – Düking, Selle, Schipke, Bezhaev (70. Hutter) – Faber (65. Krieger), Funke, Haack (58. Große-Scharmann) – Dircks, Kesse (80. Zinn), Funcke