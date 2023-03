„Hilft, dass der Druck raus ist“: Wacker mit Rückstand – aber auch mit Stein

Dieses Comeback tut Wacker Mecklenbeck richtig gut. Britta Stein, die den Westfalenligisten Ende 2020 studienbedingt Richtung Köln verlassen hatte, steht in der Rückrunde wieder auf dem Platz. Bei zwei Hallenturnieren im Winter mischte sie bereits mit. Münsters Vorzeige-Kickerinnen, die am Sonntag (13 Uhr) gleich mit dem Derby-Evergreen gegen den BSV Ostbevern loslegen, mussten im Herbst den Weggang von Tessa Schipke verkraften. „Der wiegt durch Brittas Comeback zum Glück nicht mehr so schwer“, sagt Trainer Felix Melchers.

Die Innenverteidigerin und frühere Kapitänin wird Lila-Weiß guttun nach einer Halbserie, die nicht ideal verlaufen ist. Neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SSV Rhade sind für den Tabellensechsten schon eine ganze Menge. „Wir haben vor der Pause leider alle Top-Duelle hergegeben“, sagt der Coach. „Dazu kam eine eklatante Auswärtsschwäche.“ In dieser Teildisziplin sind die als Mitfavorit gestarteten Mecklenbeckerinnen Drittletzte. „Das Gute ist, dass fast alle Spitzenmannschaften noch bei uns antreten müssen. Also können wir uns gut revanchieren. Es wird uns helfen, dass der Druck raus ist.“, so Melchers.

„Jetzt ist die Devise eine andere“

Er beobachtete in der Phase, als Wacker noch ganz vorne dabei war, dass seine Spielerinnen die Partien zu unentspannt angingen, bloß nicht verlieren wollten. „Wir haben da etwas zu viel taktiert. Jetzt ist die Devise aber eine andere.“

Richtig zuversichtlich ist der 27-Jährige allerdings nicht. Denn die Vorbereitung lief doch sehr schleppend. Viele Erkältungen, studienbedingte Auszeiten und andere Ausfälle sorgten dafür, dass immer nur zwölf, 13 Kräfte auf dem Trainingsplatz standen. „Sehr durchwachsen“, fand der Coach. Auch die Testspiele liefen nur teilweise erfolgreich, auch wenn es keine Niederlage gab. Gegen Niederrheinligist SGS Essen III spielten die Münsteranerinnen 2:2, gegen Nord-Regionalligist VfL Jesteburg gewannen sie 4:2. Auswärts gab es gegen die unterklassigen BW Aasee (5:1), Westfalia Kinderhaus (0:8) und den SV Langenhorst/Welbergen (4:1) klare Siege. Melchers: „Ein bisschen Selbstvertrauen konnten wir tanken. Das kann helfen, nachdem wir ja vor dem Jahreswechsel nicht so erfolgreich waren.“

Bei Wacker soll einiges besser werden

Durchaus ein Thema ist eine Unterstützung für die zweite Mannschaft, die in der Landesliga um den Klassenerhalt kämpft. „Das haben wir ja letztes Jahr auch schon ab und an gemacht. Aber erst mal müssen wir bei uns anfangen. Wir hatten bisher ja kaum mal einen 16er-Kader am Spieltag“, so der Trainer. Bei Wacker soll einiges besser werden.