Wackers Paula Funcke schnuppert Höhenluft

Paula Funcke ist mit sieben Saisontoren nicht nur Wacker Mecklenbecks gefährlichste Angreiferin, die 23-Jährige ist in Sachen Sportlichkeit ein Allroundtalent. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät Funcke, dass sie selbst von ihrer Torquote überrascht ist und was sie jüngst an die Zugspitze führte.

13 Einsätze in der Westfalenliga, sieben Tore: Paula Funcke traf im ersten Halbjahr so oft für Wacker Mecklenbeck wie früher nicht mal als Mittelstürmerin.

Für Paula Funcke geht es in diesem Jahr hoch hinaus. Mit sieben Toren in 13 Westfalenliga-Spielen ist sie Wacker Mecklenbecks beste Torjägerin – und die vergangene Woche verbrachte die 23-Jährige an der Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg. Unsere Zeitung erreichte sie am Rande eines Lehrgangs für den Skilehrer-Schein.

„Skifahren war schon immer eine Leidenschaft von mir“, erzählt Funcke. „Ich bin ganz oft mit meiner Familie in den Skiurlaub gefahren.“ Jetzt hebt sie das Ganze auf ein neues Level, als Lehramtsstudentin – Sport und Englisch – macht sich so eine Zusatzausbildung schließlich gut.

Eine Woche lang ging es jeden Morgen mit der Zugspitzbahn in die Höhe, unterwegs erhaschten Funcke und ihre Mitstreiter einen Blick auf den malerischen Eibsee. Am Samstag dann wurde es ernst, die Prüfung stand an – und später am Tage noch die Rückreise nach Münster.

"Paula ist für uns unverzichtbar"



Das Ziel am Sonntag ist auch schon klar: die Egelshove. Wackers Frauen treffen um 13 Uhr in der dritten Runde des Westfalenpokals auf Arminia Ibbenbüren. „Ich habe die ganze Woche nicht trainiert. Aber wenn ich zocken darf, würde ich natürlich nicht Nein sagen“, meint Funcke.

Mecklenbecks Coach Felix Melchers schloss die Nominierung der Offensivkraft nicht aus, personell drückt bei Wacker ein wenig der Schuh.

Wenn Funcke ganz normal trainiert, führt an ihr ohnehin kein Weg vorbei. „Paula ist für uns unverzichtbar“, sagt Melchers. „Sie ist in jedem Training mit die Erste, die mit dem Laufen loslegt und sich nicht lange mit Späßchen aufhält. Man merkt ihr in jedem Training an, dass sie sich den Einsatz am Wochenende verdienen will.“

Volleyball, Tennis, Leichtathletik - und immer Fußball



Funcke ist eine Sportlerin durch und durch. Im Grundschulalter spielte sie Fußball, Volleyball und Tennis. Dann gab sie Tennis auf, ging zur Leichtathletik. „Fußball war aber immer meine Nummer eins“, sagt Funcke. Mit den Volleyballerinnen von BW Aasee nahm sie vor fünf Jahren sogar an den Westdeutschen Meisterschaften der U 20 teil.

Irgendwann aber fielen die Termine beim Fußball und Volleyball auf die gleichen Tage. Funcke: „Am Anfang hat meine Mutter mich noch hin und her gefahren, aber mir wurde das irgendwann zu viel.“ Und die klare Entscheidung für den Fußball hat sie nie bereut.

Paula Funcke machte an der Zugspitze ihren Skilehrer-Schein.

Foto: Funcke

Nach ihren Anfängen bei Borussia Münster und der Zwischenstation bei Saxonia spielt Funcke inzwischen seit der U 17 für Wacker. „Wir haben eine Hammer-Mannschaft zusammen“, sagt Funcke. Viele der Mädels verbringen auch abseits des Rasens Zeit miteinander, Funcke lebt in einer WG mit Mitspielerin Katrin Große-Scharmann.

Funcke: "Ich hätte schon Bock, noch höher zu spielen"



Seit dem Sommer hat mit Melchers ein neuer Coach an der Egelshove das Sagen, sein 4-3-3-System kommt Funcke sehr entgegen. Die 23-Jährige ist Teil der Dreierspitze, die ständig rotiert. Als Rechtsfuß zieht Funcke gerne in die Mitte – so wie Franck Ribéry einst beim FC Bayern. Bisher sprangen in 13 Partien sieben Treffer für Funcke heraus. „Das ist für mich selbst total überraschend“, sagt sie. „Ich habe früher zwar schon im Sturm gespielt, aber weniger Tore geschossen als jetzt.“

Melchers sieht die Flügelstürmerin in der Rolle, nun selbst eine „Zielspielerin“ zu sein, denn: „Paula hat die Qualität im Abschluss.“ Funckes weitere Stärken sind die Schnelligkeit und ihre Zweikampfführung.

Und weil Funcke bekanntlich hoch hinaus will, steht die Frage im Raum, ob die Westfalenliga schon das sportliche Maximum ist. „Ich hätte schon Bock, noch eine Liga höher zu spielen“, sagt die 23-Jährige. „Aber ich würde es wohl nicht schaffen, noch mehr Zeit in den Fußball zu investieren.“ Im Februar geht Funcke ins Praxissemester, später folgt das Referendariat. „Ich bin also sehr froh, wenn ich bei Wacker in der Westfalenliga bleiben kann“, sagt Funcke.