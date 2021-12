Wacker scheitert im Elfmeterschießen an Arminia Ibbenbüren

Viel Kampf im Mittelfeld, wenig Torraumszenen: Das Duell im Westfalenpokal musste im Elfmeterschießen entschieden werden, in dem Wacker mit Kristin Dircke (l.) Ibbenbüren unterlag.

Wacker Mecklenbeck hat den Jahresabschluss verpatzt. Im letzten Spiel vor der Winterpause verloren die Westfalenliga-Frauen gegen Arminia Ibbenbüren mit 3:4 im Elfmeterschießen und scheiterten so in der dritten Runde des Verbandspokals. Nach der regulären Spielzeit stand es bei einer umkämpften, aber chancenarmen Partie 0:0. „Wir haben das ganze Jahr viel gearbeitet, da ist es sehr undankbar, im letzten Spiel vor heimischer Kulisse nicht belohnt zu werden“, so Wacker-Trainer Felix Melchers.

Von Beginn an zeigte sich, dass es für Wacker kein gewöhnliches Spiel war: Der sonst so ausgezeichnet funktionierende Spielaufbau über Innenverteidigung und Sechser konnte kaum aufgezogen werden, da die Gäste ständig hoch anliefen und extrem aggressiv pressten. Spätestens im Mittelfeld gingen durch die körperbetonte Spielweise der Arminen die Bälle verloren. „Auch wenn wir auf fast allen Positionen Spielerinnen haben, die doch fast einen Kopf kleiner sind als ihre Gegnerinnen, haben wir alles reingeworfen. Die blutigen Knie zeugen davon“, lobte Melchers.

Torchancen waren Mangelware

Und Torchancen? Die blieben Mangelware. Denn obwohl Ibbenbüren auf kämpferischer Ebene Vorteile hatte, kam Arminia kaum gefährlich vor Wackers Tor – und wenn doch, dann eher als Zufallsprodukt: Pia Bernardy schoss nach einer zu kurzen Abwehr von Verena Funke über das Tor (24.). „Wir kommen eher über eine spielerische Komponente, während Ibbenbüren eher über Umschaltsituationen kommt. Das sind Stile, die nicht zueinanderpassen und dafür sorgen, dass beide nicht immer ihre Stärken ausspielen können“, fand Melchers.

Dies änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht. Wacker versuchte zwar, mehr über die Flügel zu kommen, so etwas wie Torgefahr entstand dabei kaum. Erst nach der Einwechslung von Paula Funcke (55.) erschien Wacker auch mal vorne. Nach einer Kombination über Funcke und Katrin Große-Scharmann traf Neele Kesse den Ball aber nicht voll (58.).

Krützmann pariert

So ging eine Partie ins Elfmeterschießen – und das ging gleich für Wacker exzellent los. Große-Scharmann traf, Jule Krützmann parierte gegen Dana Gilhaus mit dem Fuß. Doch diesen Vorteil gab Wacker wieder ab. Jasmin Rellermeyer im Kasten der Gäste konnte Paula Webers Elfmeter sogar fangen, die ansonsten starke Luca Selle traf nur die Latte. Da sowohl die nächsten drei Schützinnen aus Ibbenbüren sowie Victoria Ramirez und Krützmann von Wacker trafen, kam es zum entscheidenden Duell zwischen Krützmann und Lea Rüskamp, die Mecklenbecks Aus besiegelt.

Wacker: Krützmann - Krieger, Schmidt, Selle, Düking - Funke (71. Weber), Große-Scharmann, Geldschläger - Dircks, Kurze (55. Funcke), Selle (78. Ramirez)