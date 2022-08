Wasseys feiner Fuß reicht Kinderhaus zum Auftaktsieg

Wunderschönen Fußball oder großes Spektakel gab es nicht, dafür einen harterkämpften 1:0-Erfolg zum Auftakt: Gegen den SV Rödinghausen II ist Westfalia Kinderhaus erfolgreich in die neue Saison in der Westfalenliga gestartet. Coach Holger Möllers ist zufrieden.

Westfalia-Kinderhaus-Coach Holger Möllers war nach Abpfiff überglücklich und voll des Lobes für seine Mentalitäts-Monster: „Ich habe heute 30 Spieler gesehen, die in jeder Sekunde alles reingeworfen haben – sowohl meine Spieler als auch die vom Gegner. Darum geht es am ersten Spieltag, da klatscht man den Gegner nicht an die Wand, sondern muss alles für einen Sieg investieren.“ Letztendlich reichte der feine Fuß von Massih Wassey zum 1:0-Sieg über SV Rödinghausen II.

Wenn man bei der starken Leistung der Westfalia doch ein Haar in der Suppe suchen möchte, kann man die Chancenverwertung anführen – doch davon wollte Möllers nichts hören: „Unser Ziel war es, zu Null zu spielen - das haben wir geschafft.“ Und die geschlossene Defensivarbeit war tatsächlich das Prunkstück bei diesem Sieg. Die ganze Mannschaft arbeitete mit, angefangen schon mit Stürmer Luis Haverland, der den Innenverteidigern vom SV Rödinghausen II immer wieder ganz unangenehm – aber regelkonform – auf den Füßen stand. Eine solche Balleroberung führte dann auch zum Führungstreffer. Haverland legte zurück auf Wassey, der vom Strafraumrand sehenswert traf (12.). Trotz der Führung blieb die Marschrichtung dieselbe. Kinderhaus attackierte früh, Rödinghausen kam kaum nach vorne. Bis zur 36. Minute, als Christopher Hölscher gleich doppelt an Tim Siegemeyer scheiterte. Doch auch auf der Gegenseite lies Aljoscha Kottenstede die Chance zum 2:0 liegen (39.).

Großer Kampf um jeden Meter

Trotz der enormen Temperaturen kämpften auch in der zweiten Hälfte beide Mannschaften um jeden Flecken Gras. Doch Rödinghausen musste natürlich immer weiter aufmachen, um doch noch den Ausgleich zu erzielen: So boten sich für die Münsteraner Räume. Diese Konter waren ein ums andere Mal schön anzusehen – verpufften letztendlich aber doch: Erst konnte Wasseys toller Freistoß großartig gehalten werden (63.), ein zweiter Fernschuss flog knapp vorbei (73.). Auch Fabian Witts Schuss ins kurze Eck wurde gehalten (75.). Die beste Chance auf eine komfortablere Führung hatte dann aber der quirlige Haverland: Gleich zweimal scheiterte er aus bester Position an Gästekeeper Luis Weber (84.). Dass sich die ausgelassenen Chancen nicht doch noch rächten lag an der konzentrierten Abwehrarbeit. „Wir haben super im Verbund verteidigt,“ freute sich Möllers.

Aber braucht es mit Blick auf die Chancenverwertung doch einen echten Torjäger? „Nein! Wenn wir es schaffen, dass jeder seine Qualität abruft, sind wir breit genug aufgestellt,“ findet Möllers.

Kinderhaus: Siegemeyer – Schürmann, Wesberg, Rensing, Wietzorek (49. Peters) – Schöneberg (82. Airton) – Wassey, Ritter – Hammami (64. J.Witt), Haverland (87. Oelgemöller), Kottenstede (64. F.Witt)