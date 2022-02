Westfalia Kinderhaus bangt nach 1:4 gegen Mesum plötzlich wieder

Ein gebrauchter Tag für Westfalia Kinderhaus: Im Duell mit Tabellennachbar SV Mesum sah der Gastgeber überhaupt kein Land – und dafür musste der Gegner nicht mal eine außergewöhnlich gute Leistung abrufen. Der Blick geht nun ganz klar nach unten in der Tabelle. Doch Coach Holger Möllers ist sich sicher: „Wir haben nur eine Schlacht verloren und nicht den Krieg.“

Zu Anfang der Partie nahmen die Hausherren das Heft in die Hand. Doch schnell wurde deutlich: Ideen in der Offensive waren absolute Mangelware. Außer Chipbällen hinter die Verteidigung von Massih Wassey kam wenig. Nach einem solchen gab Fabian Witt immerhin einen ersten Warnschuss ab (2.). Auf der Gegenseite beschränkte sich Mesum aufs Kontern, und das dank kräftiger Mithilfe der Kinderhauser gleich doppelt erfolgreich: Erst rutschte Tim Siegemeyer eine Flanke von Luca Bültel durch die Finger in den Kasten (10.), da der Keeper in die tief stehende Sonne blickte. Dann erhöhte Elias Strotmann nach einem Fehlpass von Martin Lambert im Aufbau zum frühen 2:0 (17.). „Unsere Fehler wurden eiskalt bestraft,“ fand auch Möllers.

Wassey verwandelt Elfmeter

Erst eine Einzelaktion brachte die Hausherren wieder heran: Fabian Witt setzte zu einem tollen Solo an und wurde im Strafraum von Tobias Göttlich gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Wassey extrem sicher (37.). Grund genug für die Westfalia also, mit frischem Mut aus der Kabine zu kommen und ein Comeback zu starten. Doch es blieb dabei: Kinderhaus war viel zu unkreativ, um die gut stehenden Gäste wirklich in Schwitzen zu bringen. Stattdessen gab es schon kurz nach der Pause die erneute kalte Dusche. Philip Grewe veredelte einen Ball aus der Drehung, nachdem er viel zu frei an die Kugel gekommen war (49.).

Das 4:1 fiel wenig später mit ähnlich simplen Mitteln: Bei einem langen Ball machte Omar Guetat Lambert im Laufduell platt und überlupfte Siegemeyer (56.) „Ab einem bestimmten Zeitpunkt sind wir fast nur noch hinterhergelaufen, da wir kaum zweite Bälle gewonnen haben“, kritisierte Möllers. In der Folge hätte es sogar noch deutlich bitterer werden können, doch Jan Walbaum scheiterte an Siegemeyer (77.), und Jannik Ruhkamp traf den Pfosten (89.). „Wir sind mit einfachem Fußball ausgehebelt worden,“ so Möllers.

In der Tabelle steht Kinderhaus vier Punkte vor einem Abstiegsplatz und muss sich deutlich verbessern, um nicht noch unten reinzugeraten. Samstag geht es zum Derby nach Gievenbeck. „In erster Linie müssen wir bis dahin wieder die Köpfe hoch kriegen“, so Möllers.

Westfalia: Siegemeyer – Graberg, Lambert (60. Niehues), Rensing – Schöneberg – Schürmann (70. Touray), Wassey, Ritter, J. Witt - Haverland (46. Hake), F. Witt (86. Guimaraes)