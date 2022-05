Westfalia holt Punkt nach starker erster Hälfte

Münster

Eine starke erste Hälfte reichte Westfalia Kinderhaus in der Westfalenliga nicht zum Sieg. Beim 1:1 gegen den SV Rödinghausen II kam der Gast erst in der zweiten Halbzeit besser in die Partie und glich noch aus. Westfalia-Coach Holger Möllers ist zufrieden – auch wenn mehr drin gewesen wäre.

Von Camillo von Ketteler