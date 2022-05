Westfalia II besiegt Beelen und rüstet zur Aufstiegsfeier

Zu feiern gibt es noch nichts, aber die Vorbereitungen für die Aufstiegsparty dürfen guten Gewissens vorangetrieben werden. Sehr viel spricht nach dem souveränen 4:0 (1:0)-Erfolg von Westfalia Kinderhaus II im ersten Aufstiegsspiel gegen BW Beelen in Amelsbüren dafür, dass am Pfingstmontag gegen die Warendorfer SU der Bezirksliga-Aufstieg gefeiert werden kann und darf. „Ja das war schon ein großer Schritt, aber das Spiel müssen wir auch erst noch spielen“, tritt Trainer Stefan Kloer die Euphoriebremse, die dann aber in acht Tagen gelöst werden soll. „Wir wollen unbedingt hoch und werden das auch feiern“, so Kloer, nachdem sein Team auf den Meistertitel noch nicht so recht anstoßen konnte.

Der Auftritt am Sonntag allerdings geriet nach kurzer Warmlaufphase zu einer eindrucksvollen Bewerbung für die überkreisliche Herausforderung. Niels Laudenbach (29.) eröffnete den Torreigen, Philipp Wassmann (54., 84.) sowie Vincent Gogoll (78.) sorgten für den auch vom Gegner, dem Meister der A1, anerkannten verdienten Endstand.

Einen deutlichen Stimmungsdämpfer versetzte den Gästen allerdings ein blutiger Zwischenfall in Durchgang zwei, als Kebba Touray und Andreas Schulte nach einem Zusammenprall mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Aber wir haben Kontakt zu den Jungs und wollen sie nachher auch wieder mit nach Hause nehmen“, gab Kloer nach dem Abpfiff Teilentwarnung. Am Pfingstmontag dürften beide, wenn auch nicht auf dem Platz, aber spätestens nach Abpfiff dabei sein, wenn final der Bezirksliga-Aufstieg gefeiert werden soll.