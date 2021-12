Westfalia Kinderhaus fertigt wackeres Schlusslicht ab

Aus welchem Holz Westfalenliga-Schlusslicht Fichte Bielefeld geschnitzt ist, lässt sich weder an der Tabelle noch an der Ergebnissen korrekt ablesen. Auch Westfalia Kinderhaus musste sich mächtig strecken, ehe es am Ende dann doch wieder deutlich wurde: 4:0.

Auch das dritte Westfalenligaspiel in Münster binnen zwei Monaten brockte dem wackeren Schlusslicht Fichte Bielefeld eine Niederlage ein: Westfalia Kinderhaus war konzentriert genug, beim 4:0 (1:0) die wichtigen Szenen zu nutzen, um den erst dritten Heimsieg zu landen.

Auf tiefem, aber bespielbaren Rasen glitt das Spiel zwischendurch in ein ziemlich graues Geschehen ab – mit dem frühen 1:0 durch den spielstarken Felix Ritter (12.) schien die Westfalia zu wissen, dass nur sie entscheiden würde, was passiert. Der Ex-Gievenbecker und Jendrik Witt setzten Gästekeeper Matti Kuuse beim Abspielversuch zu, den eroberten Ball drückte Ritter rein.

Rollen klar verteilt

Wer gegen den abgeschlagenen Letzten antritt, der weiß um die klare Rollenverteilung. Die Bielefelder, die trotz ihrer prekären Lage stets einen tauglichen Weg per Umschaltspiel gehen wollen, verstecken sich nie. Was in der Dreier-/Fünferkette noch oft an Basis gelegt wird, findet dann aber meistens keine Fortsetzung bis vorne hin. Wie beim 0:2 in Gievenbeck und 0:4 in Hiltrup.

Toller Fußball

„Das ist ein sympathischer Gegner“, sagte Westfalia-Trainer Holger Möllers und anerkannte die ostwestfälischen Ansätze „zu einem echt tollen Fußball. Das Resultat drückt die Verhältnisse in diesem Spiel nicht korrekt aus.“ In Erwartung der Attacken hinter die Kette blieben die drei Kinderhauser Innenverteidiger gerne tief in der eigenen Hälfte. Massih Wassey bemühte sich mit weiten Pässen um kluge Spieleröffnung, der 19-jährige Ritter gefiel nicht allein durchs Pensum. Die stürmenden Witt-Zwillinge waren eifrig unterwegs, aber viele gescheite Zuspiele bekamen sie nicht.

Wassey vollstreckt Strafstoß

Als Fichtes umsichtiger Abwehrchef Hapsuno Yildiz schulterverletzt ausschied (58.) und Andre Tichonovic an seine Stelle rückte, war ein Defensivmanko direkt greifbar. Der Eingewechselte ließ gegen Ritter den Fuß stehen – Wasseys Linksschuss-Elfer saß (67.). Zwei Szenen würzten unerwartet das vorentschiedene Spiel: Nick Rensing lief und dribbelte sich uneinholbar rechts durch und bediente Jendrik Witt (75.), der nur einschieben musste. Vom weiten Abschlag Tim Siegemeyers und einer Unpässlichkeit des Gegenspielers Basam Hikmat Sulaiman, ansonsten einer der Besten, profitierte Rui Guimares und setzte einen eleganten Heber über Kuuse hinweg ins Tor (89.).

„Unsere Mentalität passte, besonders in der zweiten Halbzeit“, sagte Möllers. „Aber auch das Spiel zeigte, dass wir uns gegen jeden Gegner straffen müssen.“

Westfalia: Siegemeyer – Wietzorek, Rensing, Niehues, Graberg, Schürmann – Schöneberg (84. Abdvis Zadeh), Ritter, Wassey (79. Liebert) – F. Witt (69. Kniesel), J. Witt (79. Guimares)