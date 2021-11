Westfalia Kinderhaus gewinnt Derby gegen TV Emsdetten II im Kollektiv

Hinten in Top-Form, vorne einmal erfolgreich: Michel Schulz war bester Westfalia-Mann am Samstag.

Diese Punkte tun richtig gut. Westfalia Kinderhaus hat das Münsterland-Derby in der Verbandsliga gegen den TV Emsdetten II mit 28:25 (14:14) gewonnen. „Unsere Abwehr war überragend“, so Trainer Michael Dreskornfeld, der Michel Schulz im Innenblock hervorhob und happy war, dass sich vorne die Last auf viele Schultern verteilen ließ.

Die Anfangsphase ging ohne großes Abtasten über die Bühne. Beide Abwehrreihen fanden keinen Zugriff. „Das waren offene Visiere“, so der Dreskornfeld zum 7:7 nach zehn Minuten. Dann stabilisierte der Gastgeber seine Deckung, zog auf 12:8 (16.) davon. Bis zur Pause war das punktlose Schlusslicht allerdings wieder dran.

Durchgang zwei sah Kinderhaus meist in Front, mit einer Umstellung in der Defensive kam der TVE aber noch mal zurück (19:20/46.), ehe Westfalia auf den letzten Metern zulegte und sich doch absetzte. Sieben Punkte sind damit auf der Habenseite. „Mehr als uns viele zugetraut haben“, so der Coach.

Westfalia: D. Honerkamp (11/6), Giesbert (5/1), Dittrich (3), M. Honerkamp, Siering, Müller (je 2), Schulz, Waschke, Hollenbeck (je 1)