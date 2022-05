Kinderhaus gleicht spät aus - eine Serie reißt, eine hält

Mit dem 2:2 bei Borussia Emsdetten geht Westfalia Kinderhaus den womöglich vorletzten Schritt zum Klassenerhalt in der Westfalenliga. Dabei wäre sogar mehr drin gewesen für das Team von Coach Holger Möllers.

Fünf Spiele und fast vier Wochen hatte Westfalia Kinderhaus in der Westfalenliga ohne Gegentreffer überstanden. Am Sonntag kassierte das Team von Holger Möllers zwei Tore, holte aber in letzter Minute noch ein 2:2 (1:0) bei Borussia Emsdetten.

„Ich muss die tolle Moral meiner Jungs in den Vordergrund stellen“, sagte der Kinderhauser Trainer. „Das war ein richtig guter Auftritt.“ Kurz vor dem Pausenpfiff ging‘s bei der Westfalia nach Ballgewinn schnell, am Ende ließ Massih Wassey cool einen Gegner aussteigen und schoss ein (45.).

Macht Kinderhaus Sonntag alles klar?

„In der zweiten Hälfte haben wir Emsdetten zwei Mal eingeladen“, meinte Möllers. Namensvetter Henrik Möllers glich aus (53.), Merlin Heinz sorgte sogar für die Führung der Hausherren (62.).

„Wir haben lange mit dem Ausgleich gewartet“, sagte Möllers. Luis Haverland, Rui Guimaraes und Daniel Schürmann vergaben Chancen. Ganz spät kombinierte die Westfalia sich durch, Haverland ging ins Eins-gegen-eins-Duell und traf zum 2:2 (89.). Eine Kinderhauser Serie also hielt: Nach dem achten Spiel in Serie ohne Niederlage kann die Westfalia am Sonntag den Klassenerhalt endgültig eintüten.

Westfalia: Siegemeyer – Pietsch (64. Graberg), Niehues, Lambert, Wietzorek (84. Schrötter) – Ritter, Schürmann (70. Guimaraes) – J. Witt, Wassey, Alic (36. Zadeh) – Haverland