Kinderhauser Fehlerfestival läutet Pleite gegen Ahlen ein

Im Kampf um den Klassenerhalt gehen die Verbandsliga-Handballer von Westfalia Kinderhaus gegen die Ahlener SG II leer aus. Vor allem in Hälfte eins leistet sich das Team von Michael Dreskornfeld zahlreiche Fehler - und nur drei Spieler erreichen Normalform.

Kein leichtes Spiel hatte Jens Giesbert (Mitte) am Samstag mit den Westfalia-Männern gegen die Ahlener SG II. Sieben Treffer erzielte er, das 26:31 aber konnte er auch nicht verhindern.

Trainer Michael Dreskornfeld hatte sich selbst ein Trikot übergezogen, um im Fall der Fälle eingreifen zu können. Denn vor dem Spiel gegen die Reserve der Ahlener SG waren dem Kinderhauser Trainer die Rückraumspieler ausgegangen, da Jan Limke und Lars Schulze-Dieckhoff erkrankt fehlten.

Letztlich musste der Coach nicht eingreifen („Das will auch keiner sehen“), da er erkannt hatte, dass auch sein Mitwirken die 26:31 (13:14)-Niederlage wohl nicht verhindert hätte. Für die Westfalia-Männer bleibt es dabei: In dieser Saison geht es nur darum, den Abstieg aus der Handball-Verbandsliga zu vermeiden.

Nur drei Kinderhauser zeigen Normalform



Aus Kinderhauser Sicht war das Beste aus der ersten Halbzeit der Pausenstand. Denn was sich die Truppe aus Münsters Norden in der Anfangsphase an technischen Fehlern und überhasteten Abschlüssen leistete, war schon beängstigend. Nur gut, dass immerhin die Deckung auf dem Posten war und den Gastgebern ein sehenswerter Zwischenspurt vor dem Pausenpfiff gelang. Das war hauptsächlich das Verdienst der Rückraumschützen Stephan Dittrich und Jens Giesbert, denen man neben dem starken Kreisläufer Marco van Heeck immerhin Normalform attestieren konnte.

„Leider haben wir auch im zweiten Abschnitt zu viele Bälle weggeworfen, zudem ließen dann die Kräfte nach“, konstatierte ein zerknirschter Dreskornfeld, dass seine Schützlinge die Partie letztlich klar verloren. Bei den Gästen war zu erkennen, dass es sich um eine eingespielte Truppe handelt.

Dreskornfeld: "So kann man kein Spiel gewinnen"



Immer dann, wenn es etwas enger zu werden drohte, packten die Ahlener einen Spielzug aus, den sie fast immer erfolgreich abschlossen. Damit erstickten sie jegliche Hoffnungen der Kinderhauser, die Begegnung doch noch zu drehen. Zudem offenbarte die Westfalia ihrerseits ungewohnte Schwächen, einstudierte Spielzüge erfolgreich anzuwenden. Mal ging der Ball ins Seitenaus, mal tippte man sich auf den eigenen Fuß, mal fing man den Ball nicht.

„Das kenne ich nicht von unserer Mannschaft“, konnte sich Dreskornfeld dieses Manko beim besten Willen nicht erklären. „So kann man natürlich kein Spiel gewinnen, schon gar nicht gegen eine Truppe von oben.“ Und dass man sämtliche Partien gegen die Mannschaften „von unten“ gewinnen muss, um die Klasse zu halten, macht die Sache nicht leichter. Aber es bleibt spannend – hoffentlich bis zum Schluss der Saison.

Tore für Kinderhaus: Dittrich (7), Giesbert (7/2), van Heeck (4), Flockert, Müller, Siering, Hollenbeck (je 2)