Westfalia Kinderhaus lässt im Sand erste Körner

„Das Ganze wird einen Touch von Kinder-Handball haben.“ Für Maik Machulla, Coach des deutschen Vizemeisters SG Flensburg-Handewitt, stellt der Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb Spieler und Trainer nach mehrmonatiger Coronapause vor eine spezielle Herausforderung. Ausgeschlossen, den Schulterapparat von jetzt auf gleich nach Wochen der Muße in Wurf-Situationen in komplexem Maß zu strapazieren. Das Gebot der Stunde: langsam vortasten an spezifische Übungsformen. Da sind sich die Experten einig. „Anders geht es nicht“, sagt auch Florian Ostendorf, Coach der Frauen von Westfalia Kinderhaus. Der Oberliga-Aufsteiger befindet sich seit rund einer Woche wieder in der Vorbereitung, absolvierte die ersten Einheiten im Sand auf der Multifunktions-Beachanlage am Sportzentrum – auf Abstand. „Wir tasten uns nach und nach heran.“ Alles andere: sinnfrei.

Die Begleiterscheinungen des Neustarts sind überall ähnlich, die Zurückhaltung ist groß. Aber eines zeigt sich in der Krise im Zuge der Lockerungen: die Begeisterung, endlich wieder rauszudürfen, Sport zu machen – im Team. Unter Gleichgesinnten. „Ohne Frage: bei uns war die Freude riesengroß“, lässt Ostendorf durchblicken. Wen wundert’s: Seit Mitte März war die Westfalia mehr oder weniger dazu verdonnert, wenn überhaupt individuell zu trainieren. Gesehen haben sich die Spielerinnen nur bei der virtuellen Meisterfeier per Videoschalte. Mit Bier und Wein wurde auf den Aufstieg angestoßen. Schon seltsam. „Wir werden das alles nachholen“, verspricht der Trainer.

Bis zum geplanten Saisonstart am 3./4. Oktober bleibt viel Zeit. Richtig ernst wird es ab August, wenn Ostendorf die zweite Phase der Vorbereitung einläutet. Dann sollen Testspiele als erster Gradmesser herhalten.

Der Coach weiß bis dahin und darüber hinaus eine fleißige Schar an Helfern um sich herum. Und das macht ihn glücklich. Die Zeiten, in denen Trainer als „Mädchen für alles“ herhalten mussten, sind antiquiert. Neben „Co“ Martin Kavermann kümmert sich Daniel Schröder um das Torwarttraining, Jenny Volkmer pickt sich künftig einmal in der Woche Spielerinnen heraus, um separat an Schwächen zu arbeiten, Stärken zu fördern. Marcus Rüskenschulte bleibt der Truppe schließlich als Betreuer erhalten. „So macht das Spaß“, sagt Ostendorf.

Um das Fitnesspotenzial der Protagonisten auf der Platte zu verbessern, denkt Kinderhaus darüber nach, einen Athletiktrainer mit ins Boot zu holen. Mit dem Aufstieg wird also alles ein Stück weit leistungsorientierter – samt umfangreicher Dia­gnostik, über die nachgedacht wird.

Vorher geht es in die Halle. Ab Montag. Der nächste Schritt auf dem langen Weg zurück zur Normalität unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Passen, Dribbeln, Werfen: Das kleine Handball-Einmaleins muss anfangs herhalten, um den Körper auf Betriebstemperatur zu bringen. Ein Touch Kinder-Handball, wie Machulla sagt.