Westfalia Kinderhaus mit Punkt in Brockhagen zufrieden

Münster

Ständiger Führungswechsel in einer ausgeglichenen Partie: Da mag sich niemand ärgern, wenn am Ende die Punkte geteilt werden. So war Michael Dreskornfeld, Trainer von Handball-Verbandsligist Westfalia Kinderhaus, dann auch zufrieden mit dem 24:24 seiner Schützlinge beim TuS Brockhagen.

-wis-