Westfalia Kinderhaus rückt in die Westfalenliga auf

Die Saison im Amateurfußball ist abgebrochen und Westfalia Kinderhaus ein verdienter Profiteur des vor Saisonbeginn unvorstellbaren Szenarios. Da der Landesligist Tabellenführer ist und auch schon Herbstmeister war, steigt er in die Westfalenliga auf. Der Trainer ist stolz.

Die ersten Glückwünsche erreichten Marcel Pielage bereits am Donnerstagnachmittag. „Gratulation, Trainer“, schrieb ein Spieler dem Coach per WhatsApp. Ja, Westfalia Kinderhaus wird die nächste Saison, wann immer sie auch beginnt, als Westfalenligist austragen. Nach dem Abbruch der aktuellen Spielzeit steht der Landesliga-Primus als Aufsteiger fest. „Es ist ziemlich cool, dass wir uns künftig mit Gievenbeck und Hiltrup messen dürfen“, sagt der Coach.

Pielage trat im Sommer 2017 bei der Westfalia an. Im ersten Jahr führte er das Team in die Landesliga, im Juni vergangenen Jahres scheiterte der Durchmarsch im Entscheidungsspiel. Die Köpfe gingen in diesem Moment runter, doch Kinderhaus kam nach verpatztem Saisonstart zurück. Schon zur Halbzeit stand das Team auf Platz eins, die Westfalia ist ein würdiger Aufsteiger. „Die Entwicklung macht mich schon ein bisschen stolz. Der Meistertitel war ja das Ziel, wir hatten schon gehörigen Druck“, sagt der Trainer.

Der wird bald abfallen. Mannschaft, Trainer und Betreuer sind für Sonntag zu einer Video-Konferenz verabredet, da wird ganz gewiss auch das eine oder andere Kaltgetränk geköpft. Für eine große Feier ist es jetzt nicht die Zeit. „Das holen wir irgendwann nach. Momentan fühlt sich das alles noch etwas komisch an“, meint Pielage.

Als Neuzugang stellte Kinderhaus Niklas Frede vor. Der 19-jährige Innenverteidiger spielte zuletzt für den Oberligisten RW Ahlen, hatte dort allerdings nur wenige Einsätze. Pielage ist von den Qualitäten des Talents überzeugt: „Das ist ein guter Junge, der seinen Weg gehen wird.“