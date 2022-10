Blitzstart bringt Westfalia keinen Ertrag, Möllers schimpft: „Unfassbar“

Da war noch alles okay: Airton (M.) freut sich mit Nick Rensing (l.) und Jendrik Witt über das 1:0.

Am Ende half nur noch der Griff an die eigene Nase. Das war zumindest die massiv-freundliche Empfehlung von Westfalia-Trainer Holger Möllers an sein Team, als er ziemlich gefrustet seine Bilanz nach einer absolut vermeidbaren 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den SC Peckeloh zog.

„Es ist unfassbar, wie wir dieses Spiel noch aus den Händen gegeben haben. Aber wir sind selbst schuld. In der Westfalenliga muss einfach mehr kommen.“ Das bezog er auf das Zweikampfverhalten, auf das Umschaltspiel, auf Ideen nach vorne und letztlich auch auf die Abschlüsse. Und das alles nach einem Bilderbuchstart der Westfalia.

Fabian Witt serviert zur Führung

Denn die durfte bereits nach vier Minuten jubeln, als Fabian Witt einen Freistoß scharf aufs Tor zog, den Mittelfeldspieler Airton nur noch aus kurzer Entfernung über die Linie drücken musste. Auch danach hatte die Kinderhaus alles im Griff und der Gast meist das Nachsehen. Große Chancen erspielten sich die Gastgeber nicht in dieser Phase, aber das schien auch nicht vonnöten. Wäre da nicht die Schlafmützigkeit der Defensivabteilung kurz vor der Pause gewesen, die Erik Mannek (43.) zum geschenkten Ausgleich nutzte.

Im zweiten Abschnitt fand Peckeloh ins Spiel und drängte mit Macht auf die Führung. Irgendwie symptomatisch, dass erneut die Gastgeber dabei freundlich mithalfen. Kevin Schöneberg unterlief im eigenen Strafraum ein Handspiel, den Strafstoß verwandelte Max Teipel (63.). „Dieses Tor hatte sich angebahnt, weil wir nach der Pause viel zu passiv waren“, sagte Möllers und wechselte nun verstärkt durch, setzte auf totale Offensive.

Theaterkritiker oder Sanitäter?

Auf dem Rasen hatte die Westfalia längst wieder die Hoheit über Ball und Gegner gewonnen. Es ging nur noch nach vorn, aber die Kugel wollte einfach nicht ins Tor. Weder bei einem Gewaltschuss von Fabian Witt, einem Schussversuch seines Bruders Jendrik, einem Kopfball von Nick Rensing oder diversen Freistößen von Massih Wassey.

Peckeloh kam kaum noch aus seiner Hälfte und bemühte sich erfolgreich um Torsicherung und halbwegs legales Zeitspiel. So manches Mal wusste der geneigte Zuschauer nicht, ob nun der Sanitäter auf den Platz kommen musste, oder ob der Theaterkritiker reicht. In jedem Fall fand eine Blitzheilung statt, auch wenn für die Galerie noch kurz das Bein nachgezogen wurde. Doch letztlich jubelte der Gast. Und Westfalia blieb nur der Griff an die eigene Nase.

Westfalia: Siegemeyer – Schöneberg, Niehues, Graberg, Schürmann (64. Peters) – Ritter (55. Hammami), Rensing, Airton (70. Lautenbach) – J. Witt (86. Wesberg), Wassey, F. Witt (87. Schrick)