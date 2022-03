Kinderhaus, Roxel und 08 müssen Spiele absagen

Fußball in Münster

Die Coronazahlen in Deutschland steigen wieder leicht an - davor ist auch der Fußball in Münster nicht gefeit. Westfalenligist Westfalia Kinderhaus, Landesligist BSV Roxel und Bezirksligist SC Münster 08 haben ihre Partien absetzen lassen.

Von Jonas Austermann