Westfalia Kinderhaus verliert Krimi in Verl

Trainer Michael Dreskornfeld hatte die Partie beim TV Verl im Vorfeld eindeutig als Schlüsselspiel der Westfalia aus Kinderhaus in der Handball-Verbandsliga identifiziert. „Verl und wir dürften zwei der Mannschaften sein, die am Saisonende an der Schnittstelle zwischen dem fünft- und dem sechstletzten Platz stehen.“ Der eine führt direkt abwärts in die Landesliga, der andere bedeutet den Klassenerhalt. „Und so verlief dann auch das Spiel.“ Soll heißen: Spannend von der ersten bis zur letzten Sekunde – und beim 29:30 (14:15) aus Westfalia-Sicht leider ohne Happy end. „Einen Punkt hätten wir defintiv verdient gehabt“, so Dreskornfeld, der in der letzten Minute erst einen vergebenen Siebenmeter von David Honerkamp und dann noch einen letzten Angriffsversuch seiner Mannschaft sah. Als Westfalias bester Schütze, Jens Giesbert (8), sechs Minuten vor Spielende die Rote Karte sah und Verl beim Spielstand von 27:25 vorne lag, schien die Partie bereits entschieden. Doch Kinderhaus gab sich nicht auf, blies angetrieben von Honerkamp, der trotz gebrochenen Fingers an der Wurfhand durchspielte, zur Aufholjagd, der es am Ende einzig an einem Quäntchen Glück mangelte.

„Schade, aber wir geben uns nicht auf. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, so das Abschlussfazit von Dreskornfeld, der sein Team jetzt in die kurze und verdiente Weihnachtspause schickte.

Westfalia Kinderhaus: Giesbert (8/5 Siebenmeter), Flockert (6), Müller (5), Siering (4), David Honerkamp (4/1), Waschke (2)