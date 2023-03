Kinderhaus verschläft die ersten 45 Minuten – und verliert in Sinsen

Westfalenligist Westfalia Kinderhaus weiß zur Genüge, dass ein Spiel 90 Minuten dauert. Am Sonntag in Sinsen war die Truppe von Trainer Holger Möllers allerdings nur in Hälfte zwei so wirklich konkurrenzfähig. Am Ende stand ein 1:2.

Holger Möllers redet nicht um den heißen Brei herum: „Ich akzeptiere Niederlagen, wenn der Gegner uns an die Wand spielt. Aber ich verliere ungern, wenn wir uns selbst im Wege stehen und als Team nicht funktionieren.“ Und eben das sei am Sonntag beim Gastspiel in Sinsen der Fall gewesen. Speziell in der ersten Hälfte, in der sich die Westfalia wehrlos ergab. „Mit dem 0:2 waren wir noch gut bedient.“ Erst nach dem Wechsel wurde es besser, auch wenn nicht mehr als das 1:2 am Ende heraussprang.

„Wir haben 45 Minuten komplett verschlafen“, ärgerte sich der Coach. Yusuf Keskin (22.) und Justin Lubkoll (29.) stellten binnen weniger Minuten auf 2:0. Kinderhaus am Boden, ließ jegliche Tugenden vermissen.

Witt sorgt für den Anschluss

In der Kabine gab es eine deutliche Ansage, die fruchtete. Die Westfalia bäumte sich nochmals auf, investierte viel. Und traf in Person von Fabian Witt nach 75 Minuten. Ging da noch mehr? Jendrik Witt stürmte unmittelbar nach dem Ausgleich in den Strafraum des TuS – und wurde von Tormann Julian Jaworek leicht touchiert. Elfmeter? Dachten zumindest auf Gästeseite alle. Der Unparteiische sah das anders, zeigte Witt wegen einer angeblichen Schwalbe Gelb. Es blieb beim 1:2. Bitter, zumal Möllers am Morgen die krankheitsbedingten Absagen von Julian Horstmann, Paul Wietzorek, Luis Jan Haverland und Ibrahim Das ereilte. „Das aber soll keine Ausrede sein“, so Möllers.

Westfalia: Siegemeyer – Schöneberg, Niehues, Wesberg, Peters (33. Wassey) – Schürmann, Ritter (71. Rensing), F. Witt – Zadeh, J. Witt, Hammami