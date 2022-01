Westfalia lässt 50 Zuschauer mit Maske und 2G rein

Münster

Im Handball-Verband wird weiter gespielt – und für die Herren von Westfalia Kinderhaus steht am Sonntag ein wichtiges Spiel gegen den PSV Recklinghausen an. Zuschauen dürfen dabei 50 Gäste. Sie müssen eine Maske tragen und sich an die 2G-Regelung halten.

Von Thomas Rellmann