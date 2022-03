Westfalia-Urgestein Rensing im Interview: „Wichtig, dass wir positiv bleiben“

Für Westfalia Kinderhaus ist die Tabellenlage längst nicht mehr so komfortabel wie vor der Winterpause. Führungsspieler Nick Rensing, ein echtes Urgestein im Club, spricht im Interview darüber, wie seine Mannschaft durch die komplizierte Phase kommt und was ihm Hoffnung im Abstiegskampf gibt.

Einer der Anführer in einer jungen Kinderhauser Elf: Nick Rensing (r.)

Sieben Siege, vier Remis, acht Niederlagen – so schlecht fällt die Bilanz von Westfalia Kinderhaus im Grunde nicht aus. Doch drei Schlappen am Stück, dann zwei Corona-Absagen, punktende Konkurrenten und der vermehrte Abstieg machen die Lage für den Westfalenligisten verzwickt. Vor dem Schlüsselspiel gegen GW Nottuln am Sonntag spricht Anführer Nick Rensing im Interview über die Situation.