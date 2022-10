Westfalia verspielt den Sieg in Nottuln in der Nachspielzeit

bgezockt sind sie bei der Westfalia anscheinend noch nicht. Zumindest monierte das Coach Holger Möllers am Sonntag nach dem 3:3 (1:1) bei GW Nottuln. Die beiden letzten Treffer für die Gastgeber fielen in der Nachspielzeit.

Abgezockt sind sie bei der Westfalia anscheinend noch nicht. Zumindest monierte das Coach Holger Möllers am Sonntag nach dem 3:3 (1:1) bei GW Nottuln. Die beiden letzten Treffer für die Gastgeber fielen in der Nachspielzeit. „Da fehlte uns die Entschlossenheit, das Ding nach Hause zu bringen.“

Kinderhaus kam gut ins Spiel, führte bereits nach fünf Minuten durch ein Tor von Luis Jan Haverland. Musste aber nach 33 Minuten durch einen Ex-Münsteraner den Ausgleich hinnehmen: Dickens Toka traf zum 1:1 (33.).

Westfalia drehte nach der Pause auf

Nach der Pause drehte die Westfalia mächtig auf, wieder Haverland stand beim 2:1 goldrichtig (63.). Und Ex-Profi Kevin Schöneberg sorgte mit seinem Treffer in der 68. Minute für klare Verhältnisse. Fabian Witt hatte sogar die Chance, auf 4:1 zu erhöhen. Das sollte sich rächen, in der Schlussphase meldete sich Grün-Weiß noch einmal zurück. Lennart van Deenen in der 91. und erneut Toka trafen – 3:3. Unfassbar. Und bitter für Kinderhaus.

Westfalia: Siegemeyer – Schöneberg, Niehues, Wesberg, Schürmann – Airton, Ritter, Haverland – Hammami (88. Odinks Peters), F. Witt, J. Witt (84. Wietzorek)