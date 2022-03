Wichtige Punkte für Roxel – Niederlagen für Sparta

Die Frauen des BSV Roxel steckten zuletzt in großen Schwierigkeiten. Corona-Fälle, Hallenverlust – da kam der 24:17-Sieg gegen den TB Burgsteinfurt gerade recht. Sparta Münster kassierte mit beiden Mannschaften am Wochenende Niederlagen, auch Eintracht Hiltrups Herren verloren.

Während die Frauen von Westfalia Kinderhaus coronabedingt die Landesliga-Partie gegen die HSG Tecklenburger Land absagen mussten, machte der BSV Roxel einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Das 24:17 (11:9) gegen den Drittletzten TB Burgsteinfurt vergrößerte das Polster nach unten. Im Falle einer Niederlage wäre der Gastgeber auf einen der vier Abstiegsplätze abgerutscht. Doch trotz Personalnot lieferten die Kleeblätter, die wegen der akuten Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge voraussichtlich letztmals in dieser Saison in eigener Halle spielten, eine kämpferische Vorstellung. Nach sieben Corona-Fällen in der Vorwoche standen nur sieben Spielerinnen des Kaders zur Verfügung, ein Trio aus der Reserve half aus. „Ich bin echt stolz auf die Mädels“, sagte Coach Andreas Helftewes, der selbst mehrere Einheiten verpasst hatte. „Wir haben holprig angefangen, hätten zur Pause aber höher führen müssen. Am Ende wurde es noch sehr deutlich, da hat sich unsere Qualität dann durchgesetzt.“ Torfrau Anne Hesse hielt fünf Siebenmeter.

Teils sechs Spiele mehr

Sparta Münster zittert hingegen noch. Das knappe 22:23 (6:13) beim 1. HC Ibbenbüren war bereits die elfte Niederlage. Platz sieben klingt zwar noch halbwegs beruhigend, doch Teile der Konkurrenz haben sechs (!) Spiele weniger bestritten. Diesmal lag das Team schnell mit 0:5 hinten und bis in die letzten zehn Minuten auch immer mit fünf, sechs Toren zurück. Ein Treffer von Paula Mägdefrau, die insgesamt neunmal erfolgreich war, zum 17:22 (54.) machte noch mal Hoffnung, Der Gast kämpfte sich heran auf 20:22 (56.), ehe sich der HCI über die Linie rettete.

Schwere Schlappe

Bei den Herren geriet der Sparta als Tabellenletzter beim SuS Neuenkirchen schwer unter die Räder, unterlag 18:44 (10:21) und setzte seine Abschiedstour mit einer schmerzhaften Erfahrung fort. Alexander Barth war mit sechs Treffern bester Werfer. Anfangs hielt das Schlusslicht noch mit, danach folgten viele Phasen ohne eigenes Tor. Auch für Eintracht Hiltrup wird es immer enger im Keller. Die Niederlage bei Spitzenreiter 1. HC Ibbenbüren war allerdings einkalkuliert, und die Münsteraner verkauften sich beim 23:32 (13:17) auch gut. Dabei ging der Start in die Hose, nach zwölf Minuten lag der Gast 2:10 hinten. Beim 12:15 (26.) war die Eintracht wieder dran, ehe sich die Klasse des Favoriten vermehrt zeigte.