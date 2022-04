Wikinger spitzen die Pfeile – und haben Chancen auf die Bundesliga

Darts ist Trendsportart und wird auch in Münster sehr erfolgreich praktiziert. Bald vielleicht sogar erstklassig. Der DC Vikings Münster klopft an das Tor zur Bundesliga – und trifft im nun im Spitzenspiel der 1. Liga NRW auf das Dartteam 16 Steinfurt.

Der Dartclub Vikings Münster spielt in der 1. Liga NRW eine super Rolle. Am Samstag kommt es zum Gipfeltreffen mit dem Lokalrivalen Dartteam 16 Steinfurt.

Darts boomt im Münsterland. An der Basis, die immer mehr Zulauf erhält, aber auch an der Spitze. Dort sorgen der DC Vikings Münster und das Dartteam 16 Steinfurt für Furore. Beide klopfen an die Tür zur Bundesliga.

Am Samstag treffen sie im Spitzenspiel der 1. Liga NRW aufeinander. Die Ausgangslage ist klar: Die Vikings als Rangdritter müssen gewinnen und in der letzten Runde, die im Mai ausgetragen wird, noch auf einen Ausrutscher des Tabellenführers aus Steinfurt hoffen. Nur der Meister qualifiziert sich für die Bundesliga-Aufstiegsrunde in Hanau.

Wie Dortmund gegen Schalke

„Das ist wie Dortmund gegen Schalke“, vergleicht Matthias Engelmann die sportliche Rivalität, die die Kontrahenten pflegen. Der 40-Jährige ist der Teamcaptain der ersten Mannschaft und Vizepräsident der Vikings. Zusammen marschierten beide Mannschaften von der Regionalliga über die 2. Liga NRW und die 1. Liga NRW durch, wo sie wieder die Klasse rocken. Gespielt wird am Samstag ab 20 Uhr in der Gaststätte „Mauritius“, Warendorfer Straße 71.

Die Wikinger rekrutieren ihre Truppe nahezu komplett aus Münster und Telgte, während die Steinfurter ihren Radius weiter gezogen haben. Ihre Spieler kommen aus dem ganzen Münsterland, dem südlichen Niedersachsen und Holland.

Enges Match wie in der Hinrunde?

16 Einzel und vier Doppel kommen zur Austragung. Engelmann prophezeit ein enges Match, genau wie beim 10:10 in der Hinrunde. Eine Bank bei den Hausherren ist Enrique Sasse, der ligaweit die zweitbeste Einzelbilanz aufweist. Auch Kuno Michael Polirakis und der frühere Bundesliga-Akteur Hendrik Eggermann sind zuverlässige Punktelieferanten. „Und Frederik Bösing ist auch immer für einige Tonnen gut“, versichert Engelmann. Eine Tonne ist in der Fachsprache eine Aufnahme von drei Pfeilen, mit der mehr als 100 Punkte erzielt werden.

Die muss Bösing auch zwingend liefern, denn die Gäste kommen mit voller Kapelle – also mit den starken Niederländern Dennie Olde Kalter und Joey de Jong sowie dem deutschen Super-League-Spieler Manfred Bilderl aus Ahlen.

Aber auch in der Breite ist die Darts-Szene in Bewegung. Das bestätigt Christian Kloß, der Borghorster ist Turnierdirektor des Deutschen Dartverbandes: „Letztes Wochenende war ich bei einem Wettbewerb in Müssingen. 144 Teilnehmer – das wäre vor drei Jahren an so einem kleinen Standort noch illusorisch gewesen.“

Für Kloß liegt der Grund auf der Hand: „Während der Lockouts haben sich viele Leute eine Scheibe an die Wand gehangen. Jetzt kommen sie aus ihren Wohnzimmern und Kellern heraus und möchten sich bei Turnieren und in den Ligen beweisen. Das ist super für unseren Sport.“