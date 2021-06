Wimpernschlagfinale: Luca Heerdt vor Lukas Kaiser

Knapp 300 Teilnehmer hatten sich angemeldet. Am Ende fanden 236 Aktive den Weg in Münsters Hafen zum Ultraschwimmen von Tri Finish. „Eine tolle Resonanz“, freute sich Mitorganisator Martin Epkenhans. Zuschauer waren nicht zugelassen.

Sich zu bewegen, ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für die Seele. In Zeiten der Pandemie sowieso. „Wir sind froh, dass wir’s gemacht haben“, sagt Martin Epkenhans keine 24 Stunden nach dem traditionellen Ultraschwimmen im Hafenbecken. Tri Finish als Organisator hat sich getraut, hat unter verschärften Hygienebedingungen Mut gezeigt – und erhält durchweg positive Rückmeldungen. „Die Aktiven waren wirklich glücklich, sich mal wieder in einem Wettkampf messen zu dürfen“, so Epkenhans.

Knapp 300 Anmeldungen lagen vor, 236 wagten den Schritt ins Wasser, auf Abstand. Auf Ummeldungen vor Ort wurde ebenso verzichtet wie auf Nachmeldungen. Corona macht das unmöglich. Auch Zuschauer auf dem abgesperrten Gelände waren nicht zugelassen. Hilfskräfte der Startgemeinschaft Schwimmen Münster, des Hochschulsports (HSP) und des ausrichtenden Vereins sorgten dafür, dass alle Vorgaben eingehalten wurden. Und die Sportler nach ihren Contests das Areal verließen, um den Weg frei zu machen für die anderen Felder.

Heinz-Hubert Voss hatte den Weg nach Münster einmal mehr von Dortmund aus auf sich genommen. Er zählt seit Jahren zu den ältesten Teilnehmern. Inzwischen ist er runde 80 – und kein bisschen müde. Er wurde Siebter über die zwei Kilometer mit den geliebten Flossen (34,16 Minuten).

Einen erbitterten Fight lieferten sich über die vier Kilometer Luca Heerdt (Tri Finish) und Lukas Kaiser (HSP Münster). Ein Wimpernschlagfinale – das Heerdt hauchdünn für sich entscheid.

Die Ergebnisse aus lokaler Sicht:

8 Kilometer, Männer: 1. Paul Völker (W+F Münster, 1:38,16 Stunden); 2. Luca Hagemeyer (W+F Münster, 1:54,12)

8 Kilometer, Frauen: 1. Katharina Thoma (HSP Münster, 1:54,32)

6 Kilometer, Männer: 1. Alexander Bergenthal (HSP Münster, 1:21,53); 2. Roman Feldmann (SV Münster 91 Wasserball, 1:29,15); 3. Hendrik Post (LSF Münster, 1:32,26)

6 Kilometer, Frauen: 1. Celine Poppe (HSP Münster, 1:27,34)

4 Kilometer, Männer: 1. Luca Heerdt (Tri Finish Münster, 50:08); 2. Lukas Kaiser (HSP Münster, 50:09)

4 Kilometer, Frauen: 1. Katharina Neuhaus (HSP Münster, 53:58); 3. Jolina Widders (SGS Münster, 57:10)

2 Kilometer, Männer: 2. Kevin Kock (SGS Münster, 25:54); 3. Maximilian Kassenbrock (SGS Münster, 26:17)

1 Kilometer, Frauen: 2. Marieke von Dewitz-Krebs (W+F Münster, 14:42)

2 Kilometer Flossenschwimmen, Frauen: 2. Emese Möhring (W+F Münster, 26:16); 3. Barbara Resch (Radclub Münster, 26:25)