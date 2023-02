Wie der Münsteraner Norbert Fasel den brutalsten Lauf Englands meisterte

Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. So geht das Geburtstagslied von Rolf Zuckowski. Gleiches könnte aber auch Norbert Fasel gedacht haben, als er das „Winter Spine Race“ absolvierte. Im ohnehin ungemütlichen Großbritannien trat Fasel im vergangenen Dezember zum „brutalsten Lauf Englands“ an. Für ihn ergab sich die erste Hürde aber schon rund ein Jahr im Voraus. „Es gibt 150 Startplätze, und die sind normalerweise in zwei Minuten alle weg“, erklärt der 57-Jährige, der aber eine Zusage ergatterte. Aus Gesprächen mit Bekannten und ehemaligen Teilnehmern war zuvor die eigene Lust auf das Rennen erwachsen. „Das ist kein Lauf, den man aus einer Bierlaune heraus macht“, erklärt er.

Dabei ist Fasel beileibe kein Neuling. Er lief bereits von Rügen nach Lörrach – 1200 Kilometer in 17 Tagen. Mit einer echten Zielsetzung aber nahm der Münsteraner den Lauf auf der britischen Insel nicht in Angriff. „Im Endeffekt geht es darum, im Ziel anzukommen“, sagt er. Jedes Jahr hat die Winter-Edition des „Spine Race“ eine enorme Abbrecher-Quote, nur gut die Hälfte aller Teilnehmer schafft es letztlich bis ins Ziel, das Fasel dann doch nicht ohne eigene Vorgabe anstrebte. „Ich wollte das Rennen schon gerne in unter sechs Tagen absolvieren.“ Ambitioniert allemal.

Um die acht Kilo an Pflichtgepäck

Am 8. Januar um 8 Uhr in der Früh ertönte der Startschuss im südöstlich von Manchester gelegenen Edale. Für Fasel begann der über 400 Kilometer lange Weg im „Middle of Nowhere“. Der Deutsche hatte ein Pflichtgepäck bei sich. Das müssen alle Teilnehmer mit sich tragen und besteht aus Regenkleidung, einem Schlafsack, einem wasserfesten Übersack, einer Unterlegmatte, einem Kocher und einem Kochtopf sowie aus warmer Wechselkleidung, einer Skibrille und 3000 Kalorien an Essen und Getränken. Außerdem muss jeder ein Handy bei sich haben, um im Ernstfall den Notruf absetzen zu können. „Mein Rucksack wog so acht bis neun Kilo“, erzählt der erfahrene Läufer.

Norbert Fasel während seines über 400 Kilometer langen Weges im „Middle of Nowhere“. Foto: Norbert Fasel

Das Gelände, das er durchquerte, war menschenleer. „Es war eine einsame, naturbelassene Moorlandschaft. Da dürfen Flüsse noch Flüsse sein“, skizziert er. Die Temperaturen erreichen durch die stürmischen Böen bis zu minus 14 Grad. „An einer Stelle ist mir die Brille zugefroren. Dann habe ich mir die Skibrille aufgesetzt und hatte Glück, dass ich einem anderen Teilnehmer hinterherlaufen konnte“, sagt Fasel lachend – damals war ihm nicht nach Lachen zu Mute. Etwa 12 000 Höhenmeter erklomm er unterwegs. „Für einen Münsterländer war es ziemlich bergig. Aber eigentlich war es nur etwas hügelig“, scherzt er.

Meistens nachts und im Dunkeln unterwegs

Um sein Ziel zu erreichen, lief er am Tag um die 70 Kilometer. Dabei ging es für ihn von einem der fünf Checkpoints zum nächsten. Tageszeiten spielten keine Rolle. „Die meiste Zeit bin ich nachts und im Dunkeln gelaufen.“ In den Checkpoints kann er sich aufwärmen, duschen, seine Kleidung wechseln und etwas essen. „Es gab im Prinzip alles, was das Herz begehrte: Englischen Pie, Lasagne, überbackenen Toast mit Ei oder Haferflocken“, zählt Fasel die kulinarischen Köstlichkeiten auf.

Glücklich im Zielbereich im schottischen Kirk Yetholm: Norbert Fasel. Foto: Norbert Fasel

Den warmen Unterschlupf nutzte er außerdem, um zu schlafen. Auf seiner Reise insgesamt 20 Stunden. In den Checkpoints hielt er sich nur drei bis fünf Stunden auf. Dann musste er weiter. Bis auf diese Zwischenstopps war Fasel die meiste Zeit alleine. „Ab und zu bin ich ein Stück mit anderen Teilnehmern gelaufen. Aber nur, wenn es mit meinem Tempo gepasst hat. Teilweise triffst du stundenlang keine Menschen, in der Ferne sieht man vielleicht mal einen Bauernhof“, so seine Erfahrungen. Unterwegs bekam Fasel dann doch Zeitdruck. Per E-Mail erfuhr er, dass sein Rückflug nach Deutschland nach vorne verlegt wurde. Ab da musste er etwas zulegen. Nach 153 Stunden, 43 Minuten und 26 Sekunden erreichte er als 56. Teilnehmer die Ziellinie im schottischen Kirk Yetholm. Von dort aus ging es für ihn direkt zum Flughafen.

Nächstes Mal die Sommer-Edition?

Auf die Frage, ob er dieses Abenteuer noch einmal erleben will, hat Fasel eine klare Antwort. „Bis auf ein kleines Vielleicht mache ich es nicht noch einmal. Wenn, dann die Sommer-Edition, bei der man etwas sieht. Deswegen hatte ich eigentlich teilgenommen.“ Eine Empfehlung würde er für das Rennen aber in jedem Fall aussprechen. „Für Leute, die solche Läufe schon einmal gemacht haben. Die Organisation ist hochprofessionell. Alle Helfer kommen selbst aus diesem Bereich, und es wird mit der Mountain Rescue zusammengearbeitet“, ist er voll des Lobes. Draußen hat es gestürmt, geregnet und geschneit. Für Fasel war das aber kein Problem.