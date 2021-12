Winther schockt Münster 08, Albachten weiter obenauf

Die Hinrunde in der Bezirksliga 12 ist für den SC Münster 08 seit Sonntag beendet – zum Abschluss gab’s noch mal ein Spiel mit Déjà-vu-Charakter. Nach 93 Minuten kassierte die Truppe von Julian Wiedenhöft das 0:1 gegen den SV Mesum II, Luca Winther sorgte für den späten Schock.

„Die Partie passt perfekt zum bisherigen Saisonverlauf“, meinte Wiedenhöft, dessen Mannschaft auf Abstiegsrang 14 ins neue Jahr schlittert. Finn Lenze aus der U 19 setzte einen Freistoß an die Latte, Dennis Hamsen traf den Pfosten. Sonst war’s für Wiedenhöft ein „typisches 0:0“ – bis der Winther hereinbrach.

Kovacevic dreht für Albachten mächtig auf



Ganz anders die Stimmungslage bei Concordia Albachten, das nach dem 6:2 gegen den SC Hörstel als Spitzenreiter ins neue Jahr gehen wird. „Zeit, dass sich was dreht“, schallte aus den Boxen hinter Sebastian Hänsel. „Nicht meine Musik, aber Hauptsache ist, dass die Jungs Spaß haben“, meinte Albachtens Coach.

Und der Spaß kam gegen den Vorletzten nicht zu kurz. Nemanja Kovacevic erwischte einen Sahnetag: Nach seinem 1:0 (12.) glich Christian Biermann aus (14.). Kovacevic legte das 2:1 durch Thomas Kroker (25.) und das 3:1 von Niklas Frede (37.) vor, dann stellte er selbst auf 4:1 (44.). Hänsel: „Wir haben Leidenschaft gezeigt und waren vor dem Tor sehr effektiv.“ Lars Zymner (60.) und Fabian Fröhning (80.) trafen noch, für Hörstel Biermann (72.).

Aasees Aushilfsstürmer überzeugt bei Nullnummer



Keine Treffer gab’s zwischen BW Aasee und dem SV Bösensell. „Das war eines unserer besten Spiele“, sagte André Kuhlmann. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Nur: Das Tor fiel nicht.

Jonas Zilch, erstmals als Stürmer aufgeboten und das überzeugend, traf nicht – genau wie Musli Halili per Dropkick aus wenigen Metern und Niklas Seifert. „Wir haben nicht gespielt wie ein Drittletzter“, meinte Kuhlmann.

Gelmer: Abdel Ghany sieht Rot



GW Gelmer kassierte mit dem 1:3 bei der Ibbenbürener Spvg die dritte Niederlage in Serie. Spielertrainer Gerrit Göcking sah einen der „vernünftigeren Auftritte“ der letzten Wochen. Nach dem frühen Rückstand (2.) glich Göcking schnell aus (10.).

„Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können“, meinte der Torschütze. Luca Lause und Rami Abdel Ghany vergaben gute Gelegenheiten, Ibbenbüren traf per abgefälschten Schuss zum 2:1 (81.). Im Anschluss sah Abdel Ghany für eine Tätlichkeit Rot – und die Hausherren legten das 3:1 nach (85.).

Wolbeck verdaut Tor eines einstigen BVB-Talents



In Staffel 7 verbuchte der VfL Wolbeck den sechsten Sieg aus den vergangenen acht Spielen. „Wir haben einen richtig guten Lauf“, sagte Coach Kolja Zeugner nach dem 2:1 gegen die SG Oestinghausen.

Trotz spielerischer Überlegenheit und Chancen für Tilo Gadau und Richard Joaquim schoss der Gast aus Lippetal das erste Tor. Nick Weber, in der Jugend und der 3. Liga für den BVB am Ball, köpfte ein (45.). „Den Gegentreffer haben wir gut abgeschüttelt und sind in der zweiten Halbzeit angelaufen“, sagte Zeugner. Linus Vette (75.) und Marvin Deckert (85.) drehten die Partie ganz spät.