„Wir gehen da auf Nummer sicher“

Fußball: FCG-Geschäftsführer Stefan Grädler investiert in die Gesundheit

Münster

Wer am Sonntag beim Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck den zweiten Saisonsieg bejubeln will, der sollte seinen Impfnachweis nicht vergessen oder den Nachweis seine Coronagenesung oder wahlweise einen aktuellen Negativ-Test. Ansonsten steht der Mann vom Ordnungsdienst so unüberwindbar im Weg wie auf dem Platz die Abwehrreihe des FCG – kein Durchkommen.

-ag-